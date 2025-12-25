Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Россия планирует построить лунную электростанцию к 2036 году, сообщил «Роскосмос». Компания заключила контракт с НПО им. Лавочкина для выполнения этих работ.

«Роскосмос» объяснил, что лунная электростанция нужна для долгосрочного энергоснабжения российской лунной программы. Она будет снабжать энергией луноходы, обсерватории и объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.

В проекте примут участие госкорпорация, «Росатом» и Курчатовский институт. Они создадут космические аппараты, проведут наземные испытания и запустят их в космос. После этого развернут необходимую инфраструктуру на Луне.

В июне вице-премьер Денис Мантуров заявил, что к 2030 году Россия планирует поэтапно отказаться от сотрудничества на Международной космической станции (МКС) в пользу собственной национальной орбитальной станции. По его словам, новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном с роботизированными системами самообслуживания. Этот опыт, как отметил вице-премьер, будет использован при создании ядерной электростанции на Луне. Это позволит России стать мировым лидером в освоении дальнего космоса.

Стоит отметить, что активное участие в создании атомных электростанций принимает НЗХК. Предприятие входит в АО «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом»). На НЗХК производится топливо для АЭС. «ТВЭЛ» обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые разработали устройство для космических телескопов Китая.