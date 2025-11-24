Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей

За октябрь 2025 года банки России выдали 138,68 тысяч автокредитов на общую сумму 212,74 миллиарда рублей. Средний чек кредита составил 1,53 миллиона рублей, а средний срок — 68 месяцев (5 лет и 8 месяцев). По данным ОКБ, по сравнению с сентябрем количество выданных автокредитов увеличилось на 7%, а объем — на 9%.

В октябре доля кредитов на новые автомобили составила 71% от общего числа и 74% от общего объема автокредитов. В сентябре эти показатели были 71% и 76% соответственно. Средний размер кредита на новый автомобиль в октябре по РФ вырос до 1,62 миллиона рублей, а в сентябре он был 1,60 миллиона. Средний срок кредитования на новое авто в октябре достиг 67 месяцев (5 лет и 7 месяцев), в сентябре он был 66 месяцев (5 лет и 6 месяцев).

В Новосибирской области за октябрь было оформлено 1 896 автокредитов на 3,02 миллиарда рублей. Это на 14% больше по количеству и на 16% по объему по сравнению с сентябрем. Средний чек кредита в регионе составил 1,59 миллиона рублей. Статистику по кредитам на покупку новых автомобилей в разрезе регионов в ОКБ на момент публикации материала не сформировали.

При этом, по информации от дилерских сетей, на российском авторынке уже возник дефицит новых автомобилей некоторых китайских брендов. Об этом пишет «Газета.ру».

Крупные дилеры отмечают, что нехватка затронула несколько марок:

Belgee и Geely — самые заметные дефициты;

Jetour — ограниченная доступность ключевых моделей;

Haval — дефицит менее выражен.

У брендов Chery, Tenet и Changan автомобили по-прежнему доступны в обычном объеме.

В некоторых дилерских центрах наблюдается нехватка моделей Jetour T2, Haval M6, Haval H5, компактных кроссоверов GAC GS3 и минивэнов серии M8. Также есть дефицит по ряду комплектаций Omoda C5, но он временный.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей.