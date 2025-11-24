Рекламодателям

Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей

  • 24/11/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Россияне чаще берут автокредиты перед новым утилем
Общая сумма займов за месяц подскочила на 16%

За октябрь 2025 года банки России выдали 138,68 тысяч автокредитов на общую сумму 212,74 миллиарда рублей. Средний чек кредита составил 1,53 миллиона рублей, а средний срок — 68 месяцев (5 лет и 8 месяцев). По данным ОКБ, по сравнению с сентябрем количество выданных автокредитов увеличилось на 7%, а объем — на 9%.

В октябре доля кредитов на новые автомобили составила 71% от общего числа и 74% от общего объема автокредитов. В сентябре эти показатели были 71% и 76% соответственно. Средний размер кредита на новый автомобиль в октябре по РФ вырос до 1,62 миллиона рублей, а в сентябре он был 1,60 миллиона. Средний срок кредитования на новое авто в октябре достиг 67 месяцев (5 лет и 7 месяцев), в сентябре он был 66 месяцев (5 лет и 6 месяцев).

В Новосибирской области за октябрь было оформлено 1 896 автокредитов на 3,02 миллиарда рублей. Это на 14% больше по количеству и на 16% по объему по сравнению с сентябрем. Средний чек кредита в регионе составил 1,59 миллиона рублей. Статистику по кредитам на покупку новых автомобилей в разрезе регионов в ОКБ на момент публикации материала не сформировали.

При этом, по информации от дилерских сетей, на российском авторынке уже возник дефицит новых автомобилей некоторых китайских брендов. Об этом пишет «Газета.ру».

Крупные дилеры отмечают, что нехватка затронула несколько марок:

  • Belgee и Geely — самые заметные дефициты;
  • Jetour — ограниченная доступность ключевых моделей;
  • Haval — дефицит менее выражен.

У брендов Chery, Tenet и Changan автомобили по-прежнему доступны в обычном объеме.

В некоторых дилерских центрах наблюдается нехватка моделей Jetour T2, Haval M6, Haval H5, компактных кроссоверов GAC GS3 и минивэнов серии M8. Также есть дефицит по ряду комплектаций Omoda C5, но он временный.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

1 473

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа кредиты автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Майнер из Новосибирска «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов
24/11/25 19:30
Бизнес Право&Порядок
Рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам
24/11/25 19:00
Бизнес Недвижимость
В новосибирских магазинах появилось куриное филе из Приволжского округа
24/11/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
Смелые решения и новые траектории для экономики и инвестиций: что будет обсуждаться на форуме ВТБ в этом году
24/11/25 17:45
Экономика
Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей
24/11/25 17:00
Управление всеми федеральными дорогами в Сибири переводят в Новосибирск
24/11/25 16:00
Транспорт
Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз
24/11/25 15:30
Бизнес Власть Город
Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины
24/11/25 15:00
Бизнес
Студенты в Новосибирске ищут соседей для совместной аренды жилья
24/11/25 14:00
Недвижимость Общество
Перед Новым годом мошенники начали привлекать новосибирцев в онлайн-магазины
24/11/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Рыбаки эвакуированы с льдины на Новосибирском водохранилище
24/11/25 12:30
Общество
В Новосибирске меняется культура потребления вина — чаще стали пить без повода
24/11/25 12:00
Общество
У новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству
24/11/25 11:00
Бизнес ПроБизнес
Налоговики нашли около семи тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир
24/11/25 10:00
Бизнес Недвижимость
Тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете
24/11/25 9:00
Общество
Схема «пенсионер под влиянием мошенников» добралась до авторынка
23/11/25 18:00
Дорожники предупредили о сильном гололеде в Новосибирской области
23/11/25 17:30
Общество
В Госдуму внесут законопроект против «бабушкиной схемы» с квартирами
23/11/25 17:00
Власть
Гид по красочным локациям опубликован в Новосибирской области
23/11/25 15:00
Общество
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о крестах на гербе России
23/11/25 13:00
Власть Общество
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять