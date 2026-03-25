Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Маленький медвежонок поступил в госпиталь питомника «К9» в Иркутске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

По поведению животного эксперты сделали вывод, что он привык к людям

В ветеринарный госпиталь для бездомных животных питомника «К-9», расположенного в Иркутске, привезли необычного гостя — маленького медвежонка, найденного на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Для транспортировки животного использовали пластиковый бак.

В телеграм-канале (18+) сообщили, что медвежонок находился один, без матери. Его состояние оценивается как тяжелое: он сильно истощен и страдает от обезвоживания. Специалисты взяли малыша под наблюдение.

По словам экспертов, сообщает IrkutskMedia, поведение медвежонка свидетельствует о его привычке к людям. Ветеринары питомника «К-9» тщательно контролируют его состояние и обеспечивают все необходимые условия для содержания.

Источник фото: Телеграм-канал питомника «К-9»

Рубрики :

Регионы : Иркутск

Теги : медведь Госпиталь

22
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Авто

У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Бизнес Право&Порядок

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Право&Порядок

Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Общество

За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Промышленность

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Власть Город Общество

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Общество

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске

Власть Город Общество

Лидером по количеству нарушений в новосибирской мэрии стал департамент транспорта

Власть Право&Порядок

В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Общество

В учебном корпусе НГТУ произошел пожар

Власть Отставки и назначения

Председателем комиссии горсовета Новосибирска избран Роман Никитенко

Общество

Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год

Спорт

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Актуальный разговор Финансы

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Власть Отставки и назначения

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Общество

В Новосибирске говядина стала самым дорогим мясом, обогнав в цене баранину

Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности