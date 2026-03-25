Маленький медвежонок поступил в госпиталь питомника «К9» в Иркутске

В ветеринарный госпиталь для бездомных животных питомника «К-9», расположенного в Иркутске, привезли необычного гостя — маленького медвежонка, найденного на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Для транспортировки животного использовали пластиковый бак.

В телеграм-канале (18+) сообщили, что медвежонок находился один, без матери. Его состояние оценивается как тяжелое: он сильно истощен и страдает от обезвоживания. Специалисты взяли малыша под наблюдение.

По словам экспертов, сообщает IrkutskMedia, поведение медвежонка свидетельствует о его привычке к людям. Ветеринары питомника «К-9» тщательно контролируют его состояние и обеспечивают все необходимые условия для содержания.

Ранее редакция сообщала о том, что фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске.