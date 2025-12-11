Подрядчик концессионной школы в Новосибирске приступит к монтажу до конца года

На всех площадках «концессионных» школ идут работы. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— На всех объектах работы стартовали. Резвость у всех разная. Например, вчера у меня на докладе был представитель одного из подрядчиков. Он произвел монтаж свай и обязуется до конца декабря приступить к монтажу железобетонных конструкций, — пояснил глава региона.

Он напомнил, что подрядчики должны завершить строительство школ всех шести школ до конца 2026 года.

— Все принципиальные решения, которые сдерживали реализацию этого проекта, приняты. Произошла смена собственника — концессионера, и теперь проект курирует наша подконтрольная компания. Все финансовые решения согласованы с финансирующими организациями: Сбербанком и Домом РФ. Все контракты на подрядные работы также подписаны, — подчеркнул Травников.

Напомним, прокуратура области ранее сообщала, что после того, как свою работу закончат строители, в дальнейшем необходимо провести ряд действий со стороны Минобразования и прочих служб, чтобы лицензировать, обеспечить образовательные учреждения всем необходимым. Вопрос — сколько займет получение лицензии и ввод объектов в эксплуатацию — открыт. Напомним, официальный запуск ГЧП-поликлиник, состоялся в Новосибирске через год после их ввода застройщиком.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 образовательных учреждений на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Летом 2025 прошли тендеры. В итоге школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей.

Школы на улицах Николая Сотникова и Спортивной возведет компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Она выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Остальные школы построят новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей.

Все торги были безальтернативными.

Ранее редакция сообщала о том, что концессия по шести школам Новосибирска дошла до суда. Директор компании обвиняется в подделке отчетов на три миллиарда рублей.