Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 558 миллионов рублей при строительстве частных домов. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что с января 2023 года по июнь 2025 года заместитель директора строительной компании обманом присвоил более полумиллиарда рублей. Он имитировал выполнение обязательств по строительству, однако дома так и не были построены. По уголовному делу потерпевшими признаны более 40 человек.

По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о компании ООО «Дизайн, строительство, архитектура» и заместителе директора по строительству Борисе Угроватове. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке.

Советский районный суд Новосибирска избрал избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Дизайн, строительство, архитектура» основана в 2022 году и специализируется на возведении жилых и нежилых объектов. Учредитель и директор — Дмитрий Силиник. В прошлом году выручка достигла 146 миллионов рублей (+55%), убыток составил 135 миллионов (-2839%).

Напомним, в середине декабря был задержан руководитель компании ООО «Дрим Констракшн». Он подозревается в мошенничестве. Как отметили в прокуратуре, «Дрим Констракшн» привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района. Подрядчик не завершил строительство 65 домов. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей.

В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области продолжает расследоваться уголовное дело в отношении учредителя ООО «Мегадом».

В Новосибирске в 2025 году растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. Среди компаний «Биш Хауз» и «Малоэтажная Сибирь». Они обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы снова смогут подавать иски к застройщикам, просрочившим сдачу домов.