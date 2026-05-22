Сергей Майоров: права новосибирцев при изъятии участков под «Южный транзит» должны соблюдаться

Решение областной власти об изъятии земельных участков для строительства «Южного транзита» поддержал экс-председатель СНТ «Ветеран 1А», которое попадается в зону резервирования, и глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров.

— Строительство этой дороги не просто точечный проект, а объективная необходимость для развития города и области. Мы выступаем за строжайшее соблюдение прав собственников земельных участков. Любые изъятия возможны только при условии достойной и рыночной компенсации, — отметил Майоров в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск.

По его словам, владельцам изымаемой земли также должна быть предоставлена возможность получения альтернативных равноценных участков.

Напомним, в Новосибирской области утвержден проект планировки территории, где будет проходить «Южный транзит». Для его строительства планируется изъять у собственников более 900 земельных участков. На многих из них расположены частные дома и дачи.

В частности, под изъятие попадают участки, расположенные на Большевистской, Выборной, Абразивной, Хитровской, Лазо, переулке Барнаульский, улицах Дубравы, Гайдара, Переселенческой, переулке Сосновский, улицах Ярославского, Яснополянской, Набережная Плющихи, переулке Крупской 3-й, а также в СНТ «Угольщик», НСТ «Ветеран», СНТ «Цветущая Плющиха», ОНТ «Ветеран-1», ОТ «Почетный ветеран», СНТ «Ветеран-11», СНТ «Ветеран-7», НТ «Светлое», СНТ «Ландыш».

Еще 60 участков планируется зарезервировать и (или) изъять для размещения водного объекта: на улицах Ярославского, Яснополянской, Переселенческой, в СНТ «Угольщик», СНТ «Цветущая Плющиха», СНТ «Ветеран-1».

Два участка на Выборной и переулке Сосновский резервируются для размещения канализационного коллектора

Ранее редакция сообщала о том, что застройщик комплексного развития территории должен выкупить у собственников более 40 ветхих домов.