Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Сергей Майоров: права новосибирцев при изъятии участков под «Южный транзит» должны соблюдаться

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Речь идет о компенсации и предоставлении альтернативной земли

Решение областной власти об изъятии земельных участков для строительства «Южного транзита» поддержал экс-председатель СНТ «Ветеран 1А», которое попадается в зону резервирования, и глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров.

— Строительство этой дороги не просто точечный проект, а объективная необходимость для развития города и области. Мы выступаем за строжайшее соблюдение прав собственников земельных участков. Любые изъятия возможны только при условии достойной и рыночной компенсации, — отметил Майоров в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск.

По его словам, владельцам изымаемой земли также должна быть предоставлена возможность получения альтернативных равноценных участков.

Напомним, в Новосибирской области утвержден проект планировки территории, где будет проходить «Южный транзит». Для его строительства планируется изъять у собственников более 900 земельных участков. На многих из них расположены частные дома и дачи.

В частности, под изъятие попадают участки, расположенные на Большевистской, Выборной, Абразивной, Хитровской, Лазо, переулке Барнаульский, улицах Дубравы, Гайдара, Переселенческой, переулке Сосновский, улицах Ярославского, Яснополянской, Набережная Плющихи, переулке Крупской 3-й, а также в СНТ «Угольщик», НСТ «Ветеран», СНТ «Цветущая Плющиха», ОНТ «Ветеран-1», ОТ «Почетный ветеран», СНТ «Ветеран-11», СНТ «Ветеран-7», НТ «Светлое», СНТ «Ландыш».

Еще 60 участков планируется зарезервировать и (или) изъять для размещения водного объекта: на улицах Ярославского, Яснополянской, Переселенческой, в СНТ «Угольщик», СНТ «Цветущая Плющиха», СНТ «Ветеран-1».

Два участка на Выборной и переулке Сосновский резервируются для размещения канализационного коллектора

Ранее редакция сообщала о том, что застройщик комплексного развития территории должен выкупить у собственников более 40 ветхих домов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Южный транзит земельный участок

511
0
0
Предыдущая статья
Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья
Следующая статья
Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Соответствующий документ подписал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Также согласован проект межевания территории по которой будет проходить «Южный транзит» и установлены «красные линии» земельных участков, которые будут вовлекаться в создание объекта. В общей сложности речь идет о 362 га.

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги.  В его состав входят 3 транспортные развязки:

Читать полностью

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

Читать полностью

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

Читать полностью

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении своих обязанностей.

Читать полностью

Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году инспекторы Росреестра по Новосибирской области с помощью дронов обследовали 11,6 тысяч земельных участков общей площадью 4,4 тысячи гектаров. Наиболее частым нарушением, обнаруженным во время полетов, стало самовольное занятие земли.

Проверкой были охвачены Новосибирск и шесть районов области: Новосибирский, Колыванский, Мошковский, Черепановский, Тогучинский и Чистоозерный.

Читать полностью

Общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрии Новосибирска рекомендовано выделить земельный участок площадью 14981 кв метр на улице Приграничная для размещения приюта для безнадзорных животных. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Владимир Знатков.

Участок рекомендовано предоставить в соответствии с требованиями законодательства в аренду без проведения торгов общественно полезному благотворительному фонду помощи животным «Бумеранг Добра НСК». Организация планирует создать на участке приют, реабилитационный центр и гостиницу для животных.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Общество

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Общество

Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Бизнес Общество Экономика

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Бизнес Инновации Общество

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Бизнес Промышленность

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Бизнес Власть Туризм

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Бизнес Власть Недвижимость

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Телекоммуникации

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Бизнес Недвижимость

Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Общество Финансы

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Общество Право&Порядок Финансы

Около 1500 россиян вернули украденные со счетов деньги через финансового омбудсмена

Общество

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Бизнес

Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Бизнес Власть Общество Туризм

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Культура Общество

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Власть

В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности