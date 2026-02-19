Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Цифровая экосистема МТС развивает сеть быстрого домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря обновлению техники и возведению современной инфраструктуры увеличена территория охвата. Теперь к интернету в домашних условиях могут подключиться дополнительные 4 тысячи семей в Кировском районе.

Специалисты выполнили модернизацию в нескольких домах Южно-Чемского микрорайона, жилом комплексе «Акация на Ватутина» и на Северо-Чемском.

Директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что за последние годы мы фиксируем устойчивый подъем интереса новосибирцев к домашнему интернету. В 2025 году число подключенных семей выросло почти на 17%. По его словам, последовательно расширяется зона фиксированной связи, обновляя оборудование и интегрируя новые жилые объекты в нашу сеть.