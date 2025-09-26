У спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей

На установочной сессии горсовета Новосибирска восьмого созыва депутаты избрали заместителей председателя.

На должности вице-спикеров были выдвинуты шесть кандидатов.

Четверо представителей фракции «Единая Россия»:

Андрей Быковский — депутат горсовета седьмого созыва

Андрей Гудовский — в прошлом созыве председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета

Кирилл Покровский — ранее председатель комиссии по бюджету

Николай Тямин — в прошлом созыве зампредседателя.

От КПРФ на должность зампредседателя был предложен Павел Горшков — руководитель фракции КПРФ в горсовете восьмого созыва, работал в седьмом созыве

От партии «Новые люди» — Екатерина Шалимова, депутат седьмого созыва.

После тайного голосования все кандидатуры были поддержаны полным составом горсовета. В сессии приняли участие 49 депутатов восьмого созыва.

Напомним, в седьмом созыве у председателя горсовета Дмитрия Асанцева было четверо заместителей: Николай Тямин и Евгения Яковенко (оба «Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ), Евгений Лебедев (выбирался вице-спикером от ЛДПР, потом перешел во фракцию «Единой России»).

На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска, которые прошли в середине сентября, явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам победу получили 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.

В горсовете Новосибирска восьмого созыва ― 17 новичков. Из них 14 ― от «Единой России». Все кандидаты от партии власти прошли праймериз. Интересно, что восемь депутатов, вошедших в восьмой созыв горсовета, в предыдущем созыве были помощниками народных избранников.

Ранее редакция сообщала о том, что у спикера Заксобрания Андрея Шимкива в восьмом созыве будет пять заместителей: трое от «Единой России», двое от КПРФ.