У спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей

На установочной сессии горсовета Новосибирска восьмого созыва депутаты избрали заместителей председателя.
На должности вице-спикеров были выдвинуты шесть кандидатов.
Четверо представителей фракции «Единая Россия»:
От КПРФ на должность зампредседателя был предложен Павел Горшков — руководитель фракции КПРФ в горсовете восьмого созыва, работал в седьмом созыве
От партии «Новые люди» — Екатерина Шалимова, депутат седьмого созыва.
После тайного голосования все кандидатуры были поддержаны полным составом горсовета. В сессии приняли участие 49 депутатов восьмого созыва.
Напомним, в седьмом созыве у председателя горсовета Дмитрия Асанцева было четверо заместителей: Николай Тямин и Евгения Яковенко (оба «Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ), Евгений Лебедев (выбирался вице-спикером от ЛДПР, потом перешел во фракцию «Единой России»).
На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска, которые прошли в середине сентября, явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам победу получили 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.
В горсовете Новосибирска восьмого созыва ― 17 новичков. Из них 14 ― от «Единой России». Все кандидаты от партии власти прошли праймериз. Интересно, что восемь депутатов, вошедших в восьмой созыв горсовета, в предыдущем созыве были помощниками народных избранников.
Ранее редакция сообщала о том, что у спикера Заксобрания Андрея Шимкива в восьмом созыве будет пять заместителей: трое от «Единой России», двое от КПРФ.
Иллюстрация — коллаж: скрин с трансляции сессии горсовета Новосибирска.
