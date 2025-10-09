Рекламодателям

Общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске

  • 09/10/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске
Законодатели рассчитывают, что это позволит привлечь негосударственные инвестиции в решение проблемы безнадзорных животных

Мэрии Новосибирска рекомендовано выделить земельный участок площадью 14981 кв метр на улице Приграничная для размещения приюта для безнадзорных животных. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Владимир Знатков.

Участок рекомендовано предоставить в соответствии с требованиями законодательства в аренду без проведения торгов общественно полезному благотворительному фонду помощи животным «Бумеранг Добра НСК». Организация планирует создать на участке приют, реабилитационный центр и гостиницу для животных.

Фонд должен получить разрешение на строительство в первом квартале 2026 года, ввести объект в эксплуатацию — до первого квартала 2031 года, уточняется в распоряжении.

Стоит отметить, что в 2023 году директор фонда «Бумеранг добра» Ольга Иванова рассказывала Infopro54, что выделение этого участка приюту, расположенному на Игарской, было одобрено в мэрии еще летом 2023 года, но предоставлять его власти планировали через аукцион.

— На наш взгляд, это странно, так как у общественной организации, существующей на пожертвования, просто нет средств на участие в аукционе, — отмечала собеседница редакции.

В октябре 2024 года депутаты регионального парламента в первом чтении поддержали законопроект о предоставлении без торгов муниципальных земель под строительство приютов для бездомных животных. Как отмечали депутаты, в регионе катастрофически не хватает специально оборудованных мест для размещения животных, волей случая оказавшихся на улице.

— Сейчас строительство приюта для животных возможно только на оформленном земельном участке. Строить приюты за счёт бюджета очень дорого, себестоимость одного такого объекта составляет порядка 600 миллионов рублей. Это дороже даже некоторых социальных учреждений. Но есть достаточное количество общественных организаций и коммерческих структур, готовых это финансировать. Они говорят: «Только дайте землю», — говорил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Романа Шилохвостов, представляя законопроект.

Ольга Иванова подтвердила Infopro54, что фонду, спустя пять лет работы, наконец удалось добиться предоставления земельного участка. Впервые в Новосибирской области.

— Мы все еще находимся на Игарской и это не удобно ни жителям близлежащих элитных высоток-новостроек, ни нам, так как места для животных уже давно катастрофически не хватает. Очень надеялись, что удастся переехать летом, но теперь придется ждать весны. Проект у нас практически готов, осталось доработать вопросы с подключением к инфраструктуре, так как без документов об аренде участка на безвозмездной основе мы не могли обращаться в ресурсоснабжающие организации, — поясняет собеседница Infopro54.

По ее словам, для того чтобы приют заработал в соответствии с федеральными требованиями к таким объектам необходимо около 15 млн рублей. Сбор средств начнется, как только у фонда будут на руках все необходимые документы.

— Предварительно мы встретились с депутатами Первомайского района, с застройщиками, которые возводят дома на Игарской. Нам сообщили, что готовы оказать поддержку. Будем обращаться к коммерческим организациям, людям. Я верю, что у нас все получится, — подчеркнула Ольга Иванова.

Напомним, новый муниципальный пункт содержания для бездомных животных будет расположен в Ленинском районе Новосибирска. В марте 2025 года мэрия города выдала разрешение на его строительство.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

928

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
