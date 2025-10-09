Прокуратура выдала предупреждение дорожникам Новосибирска за уборку улиц

Прокурор Заельцовского района Денис Головин вместе с главой администрации Центрального округа и директором ДЭУ №1 проверил готовность спецтехники к зиме.

— В ходе проверки оценено состояние автопарка, наличие необходимых запасных частей, материалов и топлива, а также готовность персонала к работе в условиях снегопадов и пониженных температур, — сообщает прокуратура Новосибирской области

Прокурор призвал ответственных лиц своевременно и качественно убирать улицы. Дорожникам напомнили о нормах, предусматривающих наказание за плохое выполнение обязанностей.

— По итогам проверки прокурор района объявил директору МКУ «ДЭУ №1» предостережение о недопустимости нарушений закона при содержании дорог и иных объектов благоустройства, — уточняют в ведомстве.

В Советском районе города прошла аналогичная проверка. Прокурор предупредил главу администрации и директора МКУ «ДЭУ Советского района» о необходимости соблюдать законы, касающиеся безопасности дорожного движения.

Напомним, что утром 9 октября Новосибирск оказался не готов к снежной буре. Весь город оказался завален снегом. В результате на дорогах образовались пробки, а на остановках общественного транспорта скопились водители, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

Ранее редакция сообщала о том, что необоснованный рост цен в Новосибирской области отслеживает прокуратура.