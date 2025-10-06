Необоснованный рост цен в Новосибирской области отслеживает прокуратура

В областной прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере ценообразования на продукты питания, услуги такси, товары, реализуемые в объектах торговли и услуги проживания в гостиницах, расположенных возле аэропорта «Толмачево» и железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» обсудили проблемы, связанные с выявлением и пресечением фактов необоснованного роста цен на товары и услуги, а также вопросы поддержки региональных производителей сельскохозяйственной продукции.

— По итогам квартала фактов спекулятивного роста цен, не обусловленного конъюнктурой рынка, в регионе не выявлено, — уточнили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе прокуратуры региона.

Тем не менее, исполняющий обязанности прокурора области Сергей Коростылев предостерег руководителей организаций о недопустимости спекулятивного повышения цен.

Напомним, в июне 2025 года Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы предупредило о проверке цен на товары и услуги в международном аэропорту Толмачёво. Ранее у ФАС возникли вопросы по поводу изменения правил парковки в аэропорту.

Ранее редакция сообщала о том, что ритейл в Новосибирской области планирует повышать цены из-за роста стоимости коммунальных услуг.