Новосибирский юрист рассказал, как адаптироваться к закону об англицизмах

В России с 1 марта вступил в силу закон об англицизмах, который может повлиять на работу заведений с иностранными вывесками. Изменится и деятельность блогеров — теперь любые надписи должны соответствовать русскому варианту.

С 1 марта все вывески и указатели должны быть на государственном языке. Их можно дублировать на иностранных языках, но только если текст оформлен одинаково. Названия жилых комплексов в рекламе тоже нужно писать кириллицей.

Производители и продавцы могут использовать иностранную информацию для потребителей, но она должна быть переведена на русский язык. Однако зарегистрированные товарные знаки могут содержать англицизмы, которые разрешено использовать без изменений.

Нововведения затронули и блогеров. Многие уже изменили описания своих профилей, заменив иностранные слова на русские аналоги. Тем не менее, некоторые авторы пока сохранили англоязычные описания, используя такие термины, как it-girl («девушка, задающая тренды»), creator («создатель») или founder («основатель»).

Юрист правозащитного центра «Алмаз-Новосибирск» Андрей Петров объяснил изданию Горсайт, что новый закон направлен на защиту русского языка. Однако он не затрагивает официально зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.

Относительно блогеров, использование англицизмов в повседневной речи, прямых эфирах или развлекательных видео разрешено. Ограничения касаются только рекламного контента: информация в нем должна быть на русском языке.

— За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан (в том числе самозанятых) — от 2 000 до 2 500 рублей, для ИП — от 4 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей, — подчеркнул Андрей Петров.

