«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

«Сибирь» пыталась сравнять счёт, но за минуту до конца второго периода пропустила вторую шайбу. Нападающий Андрей Белозёров блестяще завершил атаку «Нефтехимика», предоставив своей команде комфортное преимущество перед финальным периодом.

В третьем периоде новосибирская команда сократила отставание. Единственную шайбу забросил Семён Кошелев. Но надежды рухнули, когда Андрей Белозёров из «Нефтехимика», оформив дубль, отправил шайбу в пустые ворота. Итоговый счёт матча стал 1:3.

— Сегодня не хватило наглости, какой-то остроты под воротами. И бросков много сделали, и моменты были, но не распечатали чуть раньше. Третий гол — там нас разве́зли, как говорится, это следствие переигранных смен в конце, начали переигрывать немного. Ну и здорово сыграл вратарь, — отметил Ярослав Люзенков, главный тренер «Сибири».

«Сибирь» сыграет 20 января на выезде против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Фанаты активно поддерживают свою команду и верят в её победу.

Новосибирцы набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции после матча.

Ранее редакция сообщала о том, что хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды.