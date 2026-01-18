Поиск здесь...
«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Следующий матч состоится 20 января

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

«Сибирь» пыталась сравнять счёт, но за минуту до конца второго периода пропустила вторую шайбу. Нападающий Андрей Белозёров блестяще завершил атаку «Нефтехимика», предоставив своей команде комфортное преимущество перед финальным периодом.

В третьем периоде новосибирская команда сократила отставание. Единственную шайбу забросил Семён Кошелев. Но надежды рухнули, когда Андрей Белозёров из «Нефтехимика», оформив дубль, отправил шайбу в пустые ворота. Итоговый счёт матча стал 1:3.

— Сегодня не хватило наглости, какой-то остроты под воротами. И бросков много сделали, и моменты были, но не распечатали чуть раньше. Третий гол — там нас разве́зли, как говорится, это следствие переигранных смен в конце, начали переигрывать немного. Ну и здорово сыграл вратарь, — отметил Ярослав Люзенков, главный тренер «Сибири».

«Сибирь» сыграет 20 января на выезде против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Фанаты активно поддерживают свою команду и верят в её победу.

Новосибирцы набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции после матча.

Ранее редакция сообщала о том, что хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды.

Источник фото: ХК Сибирь

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переписал историю футбола

Автор: Артем Рязанов

Российский вратарь «ПСЖ» (Французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. — Ред.) Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго». Это уникальное достижение в истории футбола. Ни на чемпионатах мира, ни на клубных турнирах, ни на Кубке конфедераций, ни на молодёжных и юношеских мировых первенствах такой результат до сих пор никто не показывал.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова. Голкипер был признан лучшим игроком матча.

Читать полностью

Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории

Автор: Артем Рязанов

Кубок «Первого канала» по хоккею прошел с 11 по 14 декабря в Новосибирске. В турнире участвовали три сборные: России, Белоруссии и Казахстана.

Сборная России под руководством Романа Ротенберга в третий раз подряд одержала победу, набрав больше всех очков.

Читать полностью

Сборная России обыграла Беларусь в своем дебютном матче Кубка Первого канала

Автор: Оксана Мочалова

Сборная России в первом матче в рамках кубка Первого канала обыграла команду Белоруси со счетом 3:1. Голы забили Роман Канцеров (на 14-й минуте) и Данил Аймурзин (на 27-й и 59-й минутах). Лучшим игроком встречи признан Максим Моторыгин. Матч собрал более 11,5 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что в итоговый состав команды «Россия 25» вошёл 31 хоккеист из 14 клубов КХЛ. Из них четыре вратаря, 10 защитников и 17 нападающих. Капитан команды — Александр Елесин — обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Тренерский состав возглавил Роман Ротенберг.

Читать полностью
