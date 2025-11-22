Высокоточную трехмерную модель города создают в Новосибирске (видео)

В Новосибирске разработали высокоточную 3D-модель города с погрешностью всего 2-3 см. Цифровая копия позволит эффективнее планировать застройку, модернизировать инфраструктуру и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом редакции Infopro54 сообщил Владимир Середович, директор ООО «Геоскан».

По его словам, создание цифровой копии — не просто технологическая демонстрация, а мощный инструмент для решения практических задач.

— Технология новая. Она позволяет сканировать местность во время движения на улице. С помощью сканера мы получаем точную метрическую модель. Эта технология многофункциональна и может решать разнообразные задачи, важные для города. Благодаря таким цифровым технологиям можно получать более широкий объем данных, — рассуждает Владимир Середович.

Собеседник редакции отмечает, что технология может быть использована для создания моделей дорог, зданий, фасадов и так далее. Благодаря ее применению затраты на проектирование можно сократить в 2 раза. Объект легко сканируется и его модель загружается в компьютере.

— В Новосибирске технология использовалась для сведения арок на Бугринском мосту. Мы проезжали с оборудованием по всем дорогам города, но наши дорожники пока не готовы работать с этой технологией. Из других городов интерес также пока небольшой, но он растет, — отметил Середович.

Ключевой проблемой подобного сканирования он назвал отсутствие разработанных технических заданий.

Ранее редакция сообщала о том, что за строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники.