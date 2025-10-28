Рекламодателям

Проверка КСП: в Новосибирске из 17 пунктов весового контроля стабильно работают только три

  • 28/10/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Проверка КСП: в Новосибирске из 17 пунктов весового контроля стабильно работают только три
На создание АПВГК областной бюджет уже потратил почти полтора миллиарда рублей

Аудит Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области выявил критически низкую эффективность работы сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Несмотря на выделение из бюджета 1,4 млрд рублей на создание 17 комплексов, в период проверки (2023 – три месяца 2025 года) без остановок функционировали лишь три пункта.

Отчет аудитора КСП Василия Круковского был представлен на комитете по транспорту регионального парламента. Согласно данным, основными причинами простоев стали:

  • Выход из строя оборудования.
  • Несоответствие нормативным приказам Минтранса, включая недостатки дорожного полотна.
  • Изъятие оборудования в рамках уголовного дела (по фактам мошенничества и хищения бюджетных средств, выделенных на установку АПВГК, ранее сообщалось о следственных действиях и обысках).

Финансовые и правовые вопросы

Аудиторы КСП также зафиксировали нарушения бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок, а также строительные и эксплуатационные недостатки на семи проверенных объектах. Часть нарушений была устранена подрядчиками в ходе проверки, при этом на должностных лиц были составлены административные протоколы.

Председатель комитета Валерий Ильенко попросил КСП предоставить справку о том, кто попал в «черные списки» и кто наказан штрафами. Кроме того, депутаты предложили Ространснадзору области усилить контроль за прохождением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств через автоматические системы весогабаритного контроля.

За счет работающих пунктов в бюджет было взыскано штрафов на общую сумму 188 млн рублей.

Вопросы перевозчиков и планы развития

На заседании комитета депутаты предложили Ространснадзору области усилить контроль за прохождением большегрузов. Ранее комитет также просил предоставить информацию о том, кто должен следить за грузоотправителями, чтобы они предоставляли достоверную информацию о перевозимых грузах. В ведомствах сообщили, что эта информация готовится.

При этом, участники транспортной отрасли неоднократно поднимали вопросы о корректности данных, полученных с АПВГК. В качестве примера приводятся случаи массовых штрафов для автобусных перевозчиков (на 40 млн рублей на одном из пунктов за два месяца) и технические казусы с изменением параметров транспортных средств в пути.  Наибольшее количество жалоб перевозчиков приходится на пункт, расположенный на Краснояровском шоссе.

Напомним, по планам Минтранса, к концу 2025 года в регионе будет дополнительно введено в эксплуатацию еще два АПВГК,  а в 2026 году — еще четыре, что позволит достигнуть первоначального целевого показателя нацпроекта — 23 пунктов. С июля 2025 года также вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за перегруз.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае 2024 года сотрудники ФСБ и СК Новосибирской области провели обыски в двух дорожных компаниях–подрядчиках ТУАДа по делу о мошенничестве. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах области.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Пункты весового контроля контрольно-счетная палата депутаты


Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
