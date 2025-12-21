Работа психологов в школах Новосибирска носит фрагментарный характер

Перед психологическими службами, действующими в сфере школьного образования в России, сегодня стоят четыре основные проблемы, затрудняющие профилактическую работу. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции «Современное детство в научных исследованиях: проблемы, открытия, перспективы» рассказала декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

В список проблем, по ее мнению, входят:

фрагментарность мер (они часто носят разовый характер, а не являются целостной системой, интегрированной в учебный процесс);

кадровый дефицит, сопряжённый с нехваткой у большинства преподавателей необходимых компетенций для реализации современных профилактических подходов (осознанное, игровое, включенное обучение);

пассивная позиция обучающихся — школьники и студенты чаще являются объектами воздействия, а не выступают в роли активных участников процесса;

до сих пор не налажено системное сотрудничество между образовательными организациями, семьям, психологическими службами и органами правопорядка.

— Психологическое благополучие учащихся, несомненно, связано с внешними процессами, но основа его лежит внутри человека. Как бы мы ни создавали внешне комфортную образовательную среду, но пока мы не работаем на то, чтобы каждый учащийся осознавал, что психолог работает для его психологического благополучия, мы никуда не продвинемся, — отметила Ольга Андронникова

По ее словам, психологическое благополучие достигается тогда, когда внешняя среда поддерживает и питает, а внутри у ребёнка сформирован набор «психологических инструментов» (принятие себя, эмоциональный интеллект, самоэффективность), которые позволяют ему адаптироваться, справляться с вызовами и чувствовать себя целостным, ценным и способным человеком.

Для того, чтобы справиться с этими вызовами, в работу психологов в сфере образования необходимо внедрять методы, развивающие личность и стрессоустойчивость в рамках учебных дисциплин, а также делать фокус на развитие так называемых soft skills (мягких навыков) и психологического благополучия и внедрять системную цифровизацию профилактики (создание онлайн-платформ с тренингами и курсами по управлению стрессом, разработка цифровых симуляторов для отработки навыков поведения в сложных ситуациях и т.п.).

