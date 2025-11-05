Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему

Министерство просвещения РФ ставит перед собой задачу последовательно расширять целевой прием, который позволяет готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов.

— На сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны. В рамках организации приемной кампании 2026 года целевому обучению будет уделено особое внимание. Мы видим в нем один из ключевых механизмов решения кадрового вопроса. Система целевого обучения доказала свою эффективность и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Ведется подготовка педагогов именно для тех территорий, где они больше всего нужны. Мы воспитываем учителей, которые знают специфику своего региона и готовы работать на его развитие. С самого начала обучения студент тесно связан со своей будущей школой. Это позволяет проходить практику и знакомиться с коллективом, что делает процесс адаптации после вуза максимально гладким. Уверен, что расширение и укрепление института целевого обучения — это прямой путь к обеспечению каждой школы России квалифицированными и мотивированными педагогическими кадрами, — отметил Сергей Кравцов.

В НГПУ по итогам приёмной кампании 2025 года зачислено 329 первокурсников-целевиков — на 30% больше, чем в прошлом году. Всего в университете сегодня обучаются около 1 200 студентов по целевым договорам. Среди муниципалитетов Новосибирской области, которые демонстрируют устойчивый рост числа договоров — Новосибирск, Новосибирский район, Искитим, Бердск, Тогучинский и Чановский районы, наукоград Кольцово.

— Целевое обучение — фактически единственный нормативно закреплённый механизм подготовки и закрепления молодых педагогов в школах региона. Наша общая задача — сделать путь студента от поступления в вуз до первой рабочей ставки в школе предсказуемым и системным. Для этого нужна тесная связь университета, муниципалитетов и самих ребят, — подчеркнул и.о. ректора НГПУ Сергей Нелюбов на встрече со студентами-целевиками.

В каждом из муниципалитетов Новосибирской области действуют свои меры поддержки студентов-целевиков. В областном центре, где в 2025 году заключено 147 новых договоров на целевое обучение, ежегодный приём целевиков составляет более 400 молодых специалистов. Для них предусмотрена компенсация найма жилья (5–10 тыс. руб.), приоритетное место в детском саду, санаторно-курортное оздоровление, адаптация в Городском доме учителя. Во втором по величине городе области Бердске за год количество договоров на целевое обучение выросло с 3 до 30, для них предусмотрены наставничество для начинающих педагогов, единовременные выплаты, 25%-я надбавка к окладу. Наукоград Кольцово предлагает открытие педклассов в школах, муниципальную стипендию, служебное и коммерческое жильё, компенсации найма, форумы молодых педагогов. Сельские районы предоставляют молодым педагогам, которые вернутся в свои школы по целевым договорам, жилье, «сельские» надбавки, компенсации расходов на ЖКУ, индивидуальное сопровождение и наставничество.

Напомним, в 2025 году почти 70% студентов, поступивших на бюджет в новосибирский медвуз, оказались целевиками. В Минздраве региона не исключали, что их набор будет увеличен. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект согласно которому все студенты- врачи, обучающиеся на бюджетных местах, будут обязаны отработать после получения диплома в государственных учреждениях здравоохранения или в частных клиниках, входящих в систему ОМС.

Стоит отметить, что по итогам кампании 2025 года ажиотажный спрос на целевой прием во многих вузах Новосибирска не наблюдался.

— Люди хотят себя ощущать свободными, а по целевому набору на студентов накладываются обязательства и предприятие должно за этим строго следить. Многие студенты этого боятся. Сегодня даже те, кто обучался по целевому набору, не приходит туда куда обещали. Это печально, такие случаи у нас были. Мне стыдно за этих ребят. У нас, когда мы учились, была система распределения и мы должны был отработать 3 года. Вспоминаю свою деревенскую школу… Директор написал, что у них дефицит учителей математики и физики. И в наше время было не много желающих работать в деревне, но распределение спасало эти школы: ты должен был отработать определенное время в том месте куда тебя направят. Сейчас у людей бОльшая свобода и это не всегда хорошо, — комментировал ситуацию ректор НГУ Михаил Федорук.

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, квота для целевиков в 2025 году охватывала 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело»). С 2024 года все предложения работодателей собраны на портале «Работа России». Студенты, которые поступают по целевому набору, заключают специальный договор с вузом и будущим работодателем. Заказчик обязуется предоставить поддержку студенту (выплачивать стипендию) и обеспечить его трудоустройство по специальности. В свою очередь, целевик после получения диплома обязан отработать на предприятии от трех до пяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам кампании 2024 года по целевому приему в вузах города была заполнена только половина мест. Работодатели также видели большие риски в целевых контрактах, потому что наслышаны о большом количестве расторжений контрактов со стороны студентов, когда они заканчивают последний курс.