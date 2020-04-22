Россельхозбанк начал продажи страхового продукта «Защита от коронавируса»

АО СК «РСХБ-Страхование» представил полис «Защита от коронавируса» , предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации или летального исхода из-за заболевания COVID-19. Страховой продукт действует на всей территории России и может быть куплен в подарок другому человеку.

Срок действия страхового полиса составляет один год, клиентом может стать любой гражданин страны возрастом от 2 до 60 лет. На выбор предлагаются 2 варианта полиса по стоимости 3 500 и 5 000 рублей, соответственно, максимальная сумма выплаты составляет 350 тыс. или 500 тыс. рублей.

При госпитализации в результате заражения COVID-19 клиенту будет выплачиваться 0,2% от страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная с первого дня, но не более чем за 28 дней. В результате смерти выплата наследникам ушедшего из жизни клиента составит 100%.

«Для Россельхозбанка важно предоставить гражданам страны возможность финансовой компенсации в случае заболевания COVID-19. Это особенно актуально в свете того, что доходы многих людей сократились. Мы разработали страховой полис, который позволит людям уменьшить свои расходы в случае выявления у них инфекции. Особенность программы в том, что клиент получает денежную компенсацию за каждый день, проведенный в больнице. При этом полис можно оформить не только на себя, но и на любого другого человека – достаточно назвать его ФИО и дату рождения», – отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Подробную информацию о страховых рисках, выплатах можно получить, используя мобильные сервисы Банка, позвонив в Контакт-центр по телефону 8 (800) 200-02-90.

АО СК «РСХБ-Страхование» – страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности – страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2019 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале). АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка