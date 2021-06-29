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Россельхозбанк представил цифровую экосистему на Всероссийской научно-практической конференции

  • 29/06/2021, 15:39
В рамках I Всероссийской научно-практической конференции «Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства» состоялось Расширенное заседание Совета по вопросам развития аграрно-промышленного комплекса Новосибирской области.

С приветственным словом выступили Губернатор Новосибирской области А.А. Травников и Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут.

Новости компанийДиректор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров принял участие в обсуждении вопросов цифровой трансформации АПК Новосибирской области. В своем докладе он представил проект «Цифровая экосистема для предприятий аграрно-промышленного комплекса» и рассказал о его преимуществах, высказав экспертное мнение о результатах внедрения в работу сельскохозяйственной сферы. Проект является победителем Всероссийской премии Цифровой индустрии промышленной России (ЦИПР).

«Растущие требования клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития. Банк расширил линейку дистанционных банковских сервисов, предлагая клиентам современные технологии и услуги для развития агробизнеса. Своё Фермерство обеспечивает фермерам доступ к необходимым ресурсам и технологиям для развития бизнеса, Своё Родное открывает новые возможности для развития каналов сбыта фермерской продукции. Продукты банка получили премию за самые выдающиеся достижения цифровой сферы в рамках конференции ЦИПР», — отметил Станислав Тишуров.

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : цифровая экономика финансы РСХБ новости бизнеса банки


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