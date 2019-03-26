Россельхозбанк провел мастер-класс для студентов Сибирского института управления

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в форуме «День карьеры», организованном Сибирским институтом управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Специалисты банка познакомили студентов с возможностями для профессионального развития и карьерного роста в РСХБ, а также провели мастер-класс об эффективном управлении личными финансами.



С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников вуза организаторы форума собрали на одной площадке несколько десятков участников-потенциальных работодателей, в числе которых – Правительство Новосибирской области, Управление федеральной налоговой службы, Городской центр развития предпринимательства, кредитные организации, агентства недвижимости и другие.



В рамках мероприятия студенты вуза, заинтересованные в прохождении практики и трудоустройстве, смогли получить консультацию и полезные контакты на специальных информационных стендах компаний-работодателей. Специалисты Россельхозбанка рассказали студентам об условиях прохождения практики и стажировки, открытых в банке вакансиях. На стенде банка все желающие смогли также заполнить анкету обратной связи, указав свои контакты и предпочтительные направления работы в банковской сфере.



Деловая программа форума продолжилась в формате круглых столов и лекций. От Россельхозбанка спикерами выступили начальник отдела розничных продаж Андрей Уткин, начальник отдела продаж и обслуживания Ольга Швецова, начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Юлия Попкова и начальник службы по работе с персоналом Ольга То.



В формате мастер-класса эксперты банка рассказали о принципах эффективного финансового планирования и преимуществах использования таких финансовых инструментов, как ипотечные и потребительские кредиты, вклады. Студенты активно задавали вопросы о том, как быстрее накопить нужную сумму средств, на какой срок лучше брать ипотеку, с чего начать свое дело и др.



Как отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, студенты старших курсов и выпускники новосибирских вузов высоко ценят возможность пройти практику и начать карьеру в одном из крупнейших банков России. Выступая надежным работодателем, банк ежегодно приглашает энергичных, целеустремленных кандидатов, стремящихся к профессиональному развитию и успешной карьере, ориентированных на достижение высоких результатов и командную работу.

Фото: пресс-служба банка