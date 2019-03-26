 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Россельхозбанк провел мастер-класс для студентов Сибирского института управления

  • 26/03/2019, 15:22
Специалисты Россельхозбанка рассказали студентам об условиях прохождения практики и стажировки, открытых в банке вакансиях.

Россельхозбанк провел мастер-класс для студентов Сибирского института управленияНовосибирский филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в форуме «День карьеры», организованном Сибирским институтом управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Специалисты банка познакомили студентов с возможностями для профессионального развития и карьерного роста в РСХБ, а также провели мастер-класс об эффективном управлении личными финансами. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников вуза организаторы форума собрали на одной площадке несколько десятков участников-потенциальных работодателей, в числе которых – Правительство Новосибирской области, Управление федеральной налоговой службы, Городской центр развития предпринимательства, кредитные организации, агентства недвижимости и другие. 

В рамках мероприятия студенты вуза, заинтересованные в прохождении практики и трудоустройстве, смогли получить консультацию и полезные контакты на специальных информационных стендах компаний-работодателей. Специалисты Россельхозбанка рассказали студентам об условиях прохождения практики и стажировки, открытых в банке вакансиях. На стенде банка все желающие смогли также заполнить анкету обратной связи, указав свои контакты и предпочтительные направления работы в банковской сфере.

Деловая программа форума продолжилась в формате круглых столов и лекций. От Россельхозбанка спикерами выступили начальник отдела розничных продаж Андрей Уткин, начальник отдела продаж и обслуживания Ольга Швецова, начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Юлия Попкова и начальник службы по работе с персоналом Ольга То. 

В формате мастер-класса эксперты банка рассказали о принципах эффективного финансового планирования и преимуществах использования таких финансовых инструментов, как ипотечные и потребительские кредиты, вклады. Студенты активно задавали вопросы о том, как быстрее накопить нужную сумму средств, на какой срок лучше брать ипотеку, с чего начать свое дело и др.

Как отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, студенты старших курсов и выпускники новосибирских вузов высоко ценят возможность пройти практику и начать карьеру в одном из крупнейших банков России. Выступая надежным работодателем, банк ежегодно приглашает энергичных, целеустремленных кандидатов, стремящихся к профессиональному развитию и успешной карьере, ориентированных на достижение высоких результатов и командную работу.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Малахов Лёва

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28
Стоимость курсового лечения — 532 656 рублей.
«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15
Глава новосибирского реготделения справедливороссов заявляет, что «это происходит не под какие-то выборы и не в интересах тех или иных групп влияния».
S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

26/03/2019, 15:13
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Embraer 170.

Актуальный разговор

Ведев

«Фактически мы имеем ситуацию, когда рубль «разгоняют» за счет бюджетного правила»

Все материалы
Новости

«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан

26/03/2019, 20:16

Умные технологии встраиваются в систему

26/03/2019, 18:36

ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

26/03/2019, 18:05

Составлен рейтинг самых больших квартир Сибири

26/03/2019, 17:03

В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

26/03/2019, 16:51

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15

S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

26/03/2019, 15:13

НГАУ расширяет сотрудничество с Монголией

26/03/2019, 14:17

Поколение М откроет приемную ГИТИС в Новосибирске

26/03/2019, 14:04

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска