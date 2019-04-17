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Россельхозбанк снижает ставки по ипотеке

  • 17/04/2019, 11:39
Минимальная ставка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках.

Россельхозбанк снижает ставки по ипотекеРоссельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%. Минимальная ставка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15% годовых.

Занимая лидирующие позиции на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья, особое внимание банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

— РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия, — отметила директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Узнать подробную информацию об условиях ипотечного кредитования, а также оформить заявку на кредит можно на сайте банка и в любом офисе Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: пресс-служба банка

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