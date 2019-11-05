Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

В рамках акции «Подарки всем» , запущенной 24 октября 2019 года и действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты РСХБ, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5% годовых, остальные клиенты – по ставке 12,25% годовых (при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы). Минимальная сумма кредита составляет 30 000 рублей, максимальная – 3 миллиона рублей, возможный срок кредита – от 6 месяцев.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте банка в сети Интернет, а также через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте www.rshb.ru .

Фото предоставлено пресс-службой банка