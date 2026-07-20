Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество Спорт

Новосибирская сеть фитнес-клубов открывает два филиала

Дата:

Новые площадки появятся на Первомайской и Троллейной

Рынок фитнес-услуг Новосибирска в 2025–2026 годах переживает структурную перестройку. С одной стороны, аналитики фиксируют почти 10%-ное сокращение числа работающих клубов — местные игроки не выдерживают конкуренции с крупными федеральными сетями. С другой — ряд операторов, напротив, видят в освобождающихся площадках возможность для роста.

Так, стало известно, что в городе готовятся к открытию два новых филиала сети фитнес-центров «Hammer Fit». Клубы появятся на Первомайской и Троллейной (в ТРЦ «Континент»). В компании сообщили, что сейчас ведется набор персонала для работы в этих залах.

Помещение в «Континенте» ранее занимал клуб федеральной сети «Alex Fitness». Его закрытие в марте 2026 года администрация объяснила невозможностью договориться с арендодателем по стоимости аренды. Тогда же клиенты «Alex Fitness» столкнулись с трудностями при возврате средств за абонементы.

Сеть «Hammer Fit» принадлежит новосибирскому предпринимателю Рустаму Ганиеву. Первый клуб под этой вывеской открылся в городе в 2008 году. Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работают десять центров сети. В начале 2026 года компания уже запустила клуб «Hammer Cross» в ТЦ «Калина-Центр».

Одним из главных конкурентов для местных сетей остается «ДДХ Фитнес» (DDX Fitness), вышедший на рынок города в 2025 году и заявивший о планах открыть 15 площадок. Кроме того, летом 2026 года в Новосибирске ожидается старт еще одного федерального проекта — клуба «Спирит» (Spirit).

Конкуренция смещается не только в тренажерные залы. Этим летом у новосибирцев выросла популярность аутдор-тренировок (outdoor) в парках и на набережных. Такие форматы, как велнес-встречи и актив-баланс, становятся трендом, особенно среди молодежи, что заставляет клубы искать новые формы привлечения клиентов.

Эксперты сходятся во мнении, что процесс переформатирования рынка продолжится. Вторая волна сокращений может накрыть студии и эконом-сегмент во второй половине 2026 года.

Новосибирск пока сохраняет третье место в стране по общему числу фитнес-объектов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Средний годовой абонемент, по данным 2ГИС, составляет 23 тысячи рублей — сумма существенная для семейного бюджета, но спрос на здоровый образ жизни, судя по финансовым показателям, продолжает расти.

Ранее редакция сообщала о том, что на сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : фитнес спортивные клубы Новосибирска

375
0
0
Предыдущая статья
В НГПУ раскрыли секрет летнего отдыха без потери языковых знаний
Следующая статья
Суд арестовал 440 млн рублей подрядчика по водозабору в Бердске

Суд арестовал 440 млн рублей подрядчика по водозабору в Бердске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество и счета ульяновского подрядчика ООО «Тандем» в рамках разбирательства о срыве сроков строительства стратегического объекта в Бердске. Общая сумма исковых требований прокуратуры, выступившей в интересах муниципалитета, превышает 438,9 миллиона рублей. Поводом для судебного спора стали финансовые нарушения при возведении насосной станции первого подъема на Новосибирском водохранилище.

Суть претензий заключается в нецелевом использовании бюджетных средств. Ранее Управление Федерального казначейства по НСО установило, что муниципальный заказчик — МУП «Комбинат бытовых услуг» — перечислил подрядчику аванс в размере более 302 миллионов рублей. Однако компания из Ульяновска не выполнила обязательства по контракту в установленный срок. Более того, заказчик не выставил требуемую неустойку в 2,2 миллиона рублей за нарушение графика работ, чем нарушил имущественные интересы муниципалитета.

Читать полностью

В НГПУ раскрыли секрет летнего отдыха без потери языковых знаний

Лето традиционно ассоциируется с отпусками, каникулами и желанием отвлечься от привычной рутины. Однако, как отмечают специалисты в области лингводидактики, даже непродолжительный перерыв в занятиях может иметь последствия.

— Лето – пора каникул и отпусков, когда хочется отдохнуть, выспаться, позагорать, искупаться, сходить в лес или, вообще, просто полениться. Однако при изучении иностранных языков даже небольшой перерыв приводит к тому, что забываются слова, сложнее построить грамматически правильное предложение, реакция становится медленнее, больше времени тратится на обдумывание и построение высказывания, — отмечает старший преподаватель кафедры английского языка НГПУ Екатерина Митюшова.

Читать полностью

В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

Автор: Артем Рязанов

В августе выплаты пенсий в России продолжат осуществляться по стандартному расписанию. Если дата выплаты совпадает с выходным, то средства будут перечислены в последний рабочий день. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 20 июля.

— В августе федеральных праздничных выходных нет, поэтому пенсии будут выплачивать по обычному графику. <…> Если установленная дата выпадает на субботу или воскресенье, пенсию должны перечислить заранее — в последний рабочий день перед выходными, — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

Читать полностью

Дмитрий Пингасов и Республика Коми: северные маршруты нового поколения

Большинство путешественников ассоциировали этот регион прежде всего с суровым климатом, удаленностью и промышленным освоением северных территорий. Однако сегодня ситуация постепенно меняется. Республика Коми становится одним из самых интересных направлений для тех, кто ищет новые маршруты внутри страны и хочет увидеть настоящую северную природу вдали от массового туризма.

Главное преимущество региона заключается в его масштабах и разнообразии. Здесь путешественник может увидеть бескрайние леса, горные массивы Приполярного Урала, чистейшие реки, национальные парки и небольшие города, сохранившие особый северный характер. Именно сочетание природы и культурной самобытности постепенно привлекает в Коми все больше туристов.

Читать полностью

Автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске

Затяжной топливный кризис стал основной причиной падения автомобильного трафика на дорогах Новосибирска. Большинство водителей продолжают стоять в очередях за бензином, остальные и вовсе отказываются от поездок.

— Раньше мы каждые выходные выезжали на дачу с семьей. Теперь стараемся выбираться за город хотя бы один раз в две недели, чтобы сэкономить бензин, — рассказала жительница Новосибирска Ирина Старостенко.

Читать полностью

Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Автор: Оксана Мочалова

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Суд арестовал 440 млн рублей подрядчика по водозабору в Бердске

Бизнес Общество Спорт

Новосибирская сеть фитнес-клубов открывает два филиала

Общество

В НГПУ раскрыли секрет летнего отдыха без потери языковых знаний

Общество

В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

Туризм

Дмитрий Пингасов и Республика Коми: северные маршруты нового поколения

Бизнес Общество

Автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске

Бизнес Общество Финансы

Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Власть

Губернатор Андрей Травников поручил активнее развивать горячую линию 110

Общество

В Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град

Общество

«Пока запроса нет»: в школах Новосибирска арабский язык введут, если захотят родители и дети

Общество

В Новосибирске ожидают увеличения поставок ГСМ для аграриев

Общество

Сибирские таможенники возбудили 14 дел о валютных преступлениях

Финансы

В России появился новый инструмент льготного кредитования

Бизнес Недвижимость

Рынок «разрыва ожиданий»: спрос на коммерческие помещения кратно сократился в Новосибирске

Промышленность

В Новосибирской области запустили новый образовательный проект по роботизации

Бизнес Город Общество

Документальный фильм о ЦУМе снимут в Новосибирске

Общество

Суд оштрафовал НОВАТ на 100 тысяч рублей за «лысый» купол

Авто Общество

В Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности