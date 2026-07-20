Новосибирская сеть фитнес-клубов открывает два филиала

Рынок фитнес-услуг Новосибирска в 2025–2026 годах переживает структурную перестройку. С одной стороны, аналитики фиксируют почти 10%-ное сокращение числа работающих клубов — местные игроки не выдерживают конкуренции с крупными федеральными сетями. С другой — ряд операторов, напротив, видят в освобождающихся площадках возможность для роста.

Так, стало известно, что в городе готовятся к открытию два новых филиала сети фитнес-центров «Hammer Fit». Клубы появятся на Первомайской и Троллейной (в ТРЦ «Континент»). В компании сообщили, что сейчас ведется набор персонала для работы в этих залах.

Помещение в «Континенте» ранее занимал клуб федеральной сети «Alex Fitness». Его закрытие в марте 2026 года администрация объяснила невозможностью договориться с арендодателем по стоимости аренды. Тогда же клиенты «Alex Fitness» столкнулись с трудностями при возврате средств за абонементы.

Сеть «Hammer Fit» принадлежит новосибирскому предпринимателю Рустаму Ганиеву. Первый клуб под этой вывеской открылся в городе в 2008 году. Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работают десять центров сети. В начале 2026 года компания уже запустила клуб «Hammer Cross» в ТЦ «Калина-Центр».

Одним из главных конкурентов для местных сетей остается «ДДХ Фитнес» (DDX Fitness), вышедший на рынок города в 2025 году и заявивший о планах открыть 15 площадок. Кроме того, летом 2026 года в Новосибирске ожидается старт еще одного федерального проекта — клуба «Спирит» (Spirit).

Конкуренция смещается не только в тренажерные залы. Этим летом у новосибирцев выросла популярность аутдор-тренировок (outdoor) в парках и на набережных. Такие форматы, как велнес-встречи и актив-баланс, становятся трендом, особенно среди молодежи, что заставляет клубы искать новые формы привлечения клиентов.

Эксперты сходятся во мнении, что процесс переформатирования рынка продолжится. Вторая волна сокращений может накрыть студии и эконом-сегмент во второй половине 2026 года.

Новосибирск пока сохраняет третье место в стране по общему числу фитнес-объектов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Средний годовой абонемент, по данным 2ГИС, составляет 23 тысячи рублей — сумма существенная для семейного бюджета, но спрос на здоровый образ жизни, судя по финансовым показателям, продолжает расти.

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