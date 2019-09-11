Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Так, теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,9% до 16,4% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.



Если клиент заинтересован платить меньше по кредитам, полученным в других банках, РСХБ предлагает их рефинансировать с возможностью получения дополнительной суммы на любые цели по еще более низким ставкам – от 9,9% до 10,9% в зависимости от срока кредита и категории клиента.



Дополнительно, в рамках акции «Хорошая история», действующей до 1 февраля 2020 года, клиенты с опытом добросовестного погашения кредитов могут получить кредит на любые цели по ставке от 9,9% до 13,9% годовых в зависимости от суммы и срока кредита.



РСХБ предлагает специальные кредитные программы для пенсионеров. В рамках новых условий максимальная сумма пенсионного кредита составит 1,5 млн рублей, а процентные ставки – от 9,9% до 11,9% в зависимости от суммы, срока кредита и наличия зачислений пенсии на счет в РСХБ.



Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте банка, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента. Это не только удобно, но и выгодно, поскольку до 1 февраля 2020 года по таким кредитам предусмотрена скидка к процентным ставкам в размере 0,5% годовых.

Фото предоставлено пресс-службой банка