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Россельхозбанк возвращает кешбэк 25% по картам МИР-JCB при покупках за рубежом

  • 05/09/2019, 12:03
Максимальная сумма выплаты кешбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

АО «Россельхозбанк» запустил акцию, позволяющую получать кешбэк 25% от любых операций покупки по кобейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кешбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15.08.2019 г. по 31.12.2019 г. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: тарифные планы Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, карты «Россельхозбанк-АККОР», «Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта», «Россельхозбанк-ВОРДИ».

«Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», – отметил начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк» Андрей Кондратьев.

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, т.к. с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.

Подробные условия акции – на сайте банка и во всех офисах Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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