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Россельхозбанк выдал 100 млрд рублей ипотеки с начала года: «вторичка» обогнала новостройки

  • 30/09/2021, 12:34
С начала 2021 года Россельхозбанк выдал порядка 100 млрд. рублей ипотеки, на 11% улучшив результат за сопоставимый период прошлого года.

Новости компанийИюльское снижение максимального размера кредита по ипотеке с господдержкой с 6 миллионов рублей (12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге) до 3 миллионов рублей во всех регионах и повышение ставки разделило рынок городского жилья 2021 года на «до» и «после».

В результате «подорожания» льготной программы кредиты на вторичную недвижимость обогнали кредиты на новостройки. Второй фактор, по мнению экспертов Россельхозбанка, — это желание людей хранить свои средства в форме уже существующего жилья в условиях продолжающейся пандемии. Наряду с ипотекой на вторичную недвижимость драйвером рынка остаётся ипотека на жильё за пределами мегаполисов. По мнению экспертов РСХБ, в ближайшей перспективе она удержит долю на уровне половины от общего объёма выдач.

Изменение условий на ипотеку с господдержкой в июле: «вторичка» отыгрывает позиции у новостроек

С начала года доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач выросла с 12,6% до 19,3%. В то же время закономерно сократились выдачи «обычной», нельготной ипотеки — с 10,8% до 1,7%. В итоге на рынке первичных выдач произошло практически полное перераспределение в пользу льготной программы, и совокупно на новостройки в 2021 году пришлось 20,6 млрд. рублей. Доля в общем объёме выдач незначительно сократилась с 23,4% до 21,1% от всех выдач по ипотеке в 2021 году.

Параллельно росли показатели ипотеки на вторичное жилье. Выдачи увеличились на 68% до 20,8 млрд. рублей, а их доля заметно выросла с 14,8% до 21,3%.

Таким образом, сегменты развивались разнонаправленно: несмотря на высокую востребованность ипотеки с господдержкой вторичная недвижимость обошла новостройки в 2021 году.

В Россельхозбанке подчёркивают, что «линией водораздела» стал именно июль. С 1 июля максимальный размер кредита снизился до 3 млн рублей (в 4 раза для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и в 2 раза для жителей других регионов), к тому же ставка на ипотеку с господдержкой выросла. Именно тогда спрос на покупку вторичной недвижимости в ипотеку обошёл интерес к новостройкам.

«Выдав 100 млрд рублей ипотеки, Россельхозбанк помог 39,5 тысячам российских семей улучшить свою жизнь. Мы гордимся тем, что являемся одним из лидеров рынка ипотечного кредитования и реально поддерживаем людей в решении их жилищных вопросов, одновременно стимулируя стройку по всей стране. Это очень существенное подспорье для всей национальной экономики особенно в условиях той неопределенности, которую создает пандемия», — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Курс за пределы мегаполисов

Другой яркой тенденцией рынка жилья остаётся растущая популярность недвижимости за пределами мегаполисов и на сельских территориях в целом. Так, сельская ипотека увеличила свою долю в выдачах на 3 процентных пункта за год до 43,5%. В денежном выражении рост составил 25% — до 42,5 млрд. рублей. При этом в сегменте строительства индивидуальных домов выдачи увеличились на 43%.

Интерес к кредитам на индивидуальное жильё коррелируется с данными Росреестра: в 2020 году общий объем сделок граждан с землей вырос на 86%. По итогам 2020 года был поставлен рекорд по вводу в действие построенных населением зданий: почти 300 тыс. против 270 тыс. зданий (предыдущий максимум за 2015 год). Выросла и доля населения в объемах этого ввода, что говорит о том, что всё больше зданий – это именно дома.

«Сельская ипотека – флагманский продукт Россельхозбанка. Она пришлась как нельзя кстати, ведь пандемия трансформировала наш образ жизни, «переведя» многих на «удаленку». И, конечно, люди моментально оценили все плюсы жизни за городом. Как промежуточный итог — почти половина всех выдач приходится именно на сельскую ипотеку. И благодаря ей сельские территории России получили «второе дыхание» и сейчас становятся намного более привлекательными для жизни, работы и отдыха, составляя конкуренцию большим городам», — отметил глава Россельхозбанка Борис Листов.

В разрезе регионов

Наибольший рост интереса к ипотечному кредитованию среди регионов-лидеров отмечен в Челябинской области, где объём выдач за год вырос за год на 46,4% до 2,3 млрд. рублей. Это позволило ему подняться с 10 места на 7. Второе место показала Москва и Московская область, где объём ипотечного кредитования вырос на 35% до 19,3 млрд. рублей – столичный регион удержал первенство. Прирост в 30% до 1,9 млрд. рублей позволил Саратовской области подняться сразу на 5 позиций до 9 места.

Регионы-лидеры по выдачам ипотеки, 2021 г.

Место в 2021 Изменение места за год Регион  Объём выдач, рублей
1 0 Москва и Московская область 19 302 259 694
2 0 Санкт-Петербург

и Ленинградская область

 9 284 659 918
3 0 Башкирия 2 962 406 333
4 0 Новосибирская область 2 924 417 905
5 2 Красноярский край 2 695 887 861
6 -1 Татарстан 2 394 209 777
7 3 Челябинская область 2 348 441 315
8 -2 Удмуртия 1 883 041 240
9 5 Саратовская область 1 858 349 385
10 3 Свердловская область 1 794 184 125

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 7% до 2,5 млн рублей. Самые большие кредиты в среднем берут заёмщики столичного региона – 5,8 млн рублей, самые малые – в Кировской области и Мордовии – по 1,46 млн рублей.

Сильнее всего средний размер кредита вырос в Якутии – на 32% до 3,39 млн рублей. Наиболее заметное снижение – в Пермском крае на 14% до 1,6 млн рублей.

Фото: pixabay.com автор: JesusManuel1

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Регионы: Россия

Теги : финансы РСХБ новости бизнеса ипотека банки


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