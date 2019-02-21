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Россельхозбанк запустил новые функции интернет-банка и мобильного приложения

  • 21/02/2019, 16:35
Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно

Россельхозбанк запустил новые функции интернет-банка и мобильного приложения Россельхозбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), дополнив его рядом новых операций, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно, через интернет-банк и мобильное приложение и контролировать статус ее рассмотрения. В случае принятия положительного решения, банк направит смс с указанием условий одобренного кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом при оформлении заявки.

Кроме того, появилась возможность досрочно погасить любой кредит. Независимо от вида платежа по кредиту пользователь может дистанционно оформить частичное или полное досрочное погашение. После обработки заявки в интернет-банке и мобильном приложении обновится график платежей.

Россельхозбанк стремится предоставить клиентам современные и технологичные финансовые инструменты и сервисы, отвечающие последним тенденциям на рынке. Благодаря цифровым технологиям клиентам РСХБ независимо от места проживания ‒ мегаполис или отдаленные сельские территории – доступны самые востребованные банковские услуги и продукты. Мы продолжим совершенствовать систему дистанционного банковского обслуживания, расширяя функционал и улучшая интерфейс. На первом месте для нас простота, безопасность и надежность системы ДБО, ‒ сказал директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Андрей Купцов.

РСХБ планомерно развивает систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Позиции банка на рынке ДБО планируется усилить за счет расширения функциональных возможностей системы, а также повышения уровня юзабилити в соответствии с лучшими практиками. В частности, РСХБ внедрит чаты и чат-боты, запустит денежные переводы по номеру телефона, а также повысит доступность мобильного приложения для людей с ограниченными возможностями.

В 2018 году число пользователей системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ выросло почти в два раза, из них более половины пользуются системой регулярно.

Фото: пресс-служба банка

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