Россельхозбанк завершил второй этап «Школы фермера»: лучшие выпускники получили гранты

По решению РСХБ лучшим студентам выделяется грантовая поддержка. С завершением обучения фермеров поздравили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Фермер — это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения, к тому, что ты делаешь, здесь ничего не получится. Труд фермера – очень благородный и крайне необходимый. В тоже время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера». И если в первом потоке обучалось 114 слушателей, то вторая волна охватила уже 352 человека из 15 регионов. Самых успешных выпускников, которые подготовили лучшие бизнес-планы, мы наградим», – сказал Борис Листов.

По словам замминистра, малый агробизнес – сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Во-многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе направлен уникальный образовательный проект «Школа фермера», который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России.

По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов.

«Важно, что «Школа фермера» дает прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями», — отметила Оксана Лут, подчеркнув, что успешно развивать агробизнес с учетом полученных компетенций помогает господдержка – гранты «Агростратап», «Агропрогресс» и на развитие семейных ферм.

Среди учеников второго потока «Школы фермера» 167 человек были уже действующими фермерами, которые пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса или запуска новых проектов. Однако большинство – 185 слушателей – это люди, которые впервые решили связать жизнь с сельским хозяйством. Им «Школа фермера» помогла войти в профессию и освоить ее.

Обучение проходило по 17 специализациям, которые выбирались исходя из заинтересованности региона в развитии той или иной подотрасли АПК. Среди них — птицеводство, растениеводство, мясное скотоводство, молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство и др.

Выпускники получили документы государственного образца и теперь могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

При этом по инициативе Россельхозбанка в каждом из 15 субъектов РФ были отобраны три наиболее рентабельных и значимых для региона бизнес-проекта. Их авторы получили гранты.

Директор Новосибирского филиала РСХБ (АО) отметил, что регион принимает участие в проекте во второй раз, при этом популярность «Школы фермера» значительно возросла.

«Если в первом потоке у нас был конкурс два человека на место, то в текущем – уже четыре к одному. Школа становится более успешной и востребованной. Второй курс обучения был сосредоточен на таких направлениях, как кооперация, переработка сельхозпродукции и ее реализация. Мы считаем, что организация фермерских кооперативов позволит оптимизировать производство, решить многие проблемы реализации продукции, сделать бизнес небольших хозяйств более рентабельным. Пройдя обучение, участники успешно справились с поставленной задачей. Все бизнес-проекты второй Школы были сильные и насыщенные в плане развития кооперации. В рамках проекта уже появились новые кооперативы. Региональная конкурсная комиссия провела несколько заседаний, где каждый бизнес-план был тщательно рассмотрен в соответствии с критериями конкурса «Фермерский грант». В Новосибирской области грантовую поддержку на развитие своих бизнес-проектов получили фермеры Пяткова Любава, Кудрявцев Сергей и Абрамов Дмитрий. Отмечу, что Россельхозбанк заинтересован в развитии всех проектов выпускников Школы — как начинающих фермеров, реализующих проекты с нуля, так и опытных фермеров, развивающих действующие хозяйства. Мы назначаем время для индивидуальных встреч в офисе банка, чтобы обсудить финансовые аспекты каждого проекта», — сказал Станислав Тишуров.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

«Школа фермера» была открыта 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию.