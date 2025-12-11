Рекламодателям

Запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири отложили на 2026 год

  • 11/12/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири отложили на 2026 год
Соглашение о его создании было подписано в 2022 году

Компания «Альфа-финанс» снова сдвинула сроки сдачи центра обработки данных «Сибирь». На этот раз открытие запланировано на март 2026 года. Планируется, что он начнет полноценную работу к июлю того же года, сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона.

Напомним, Новосибирская область и «Альфа-финанс» подписали соглашение о строительстве дата-центра в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Цель проекта — создать современный комплекс в Промышленно-логистическом парке региона.

Руководитель компании Мария Бейлиш отмечала, что новый ЦОД станет одним из крупнейших в Сибири. Он предложит 1,8 тысячи мест для размещения IT-оборудования. В проекте планировалось использовать отечественное оборудование и передовые технологии в области холодоснабжения и бесперебойного питания.

Изначально планировалось запустить объект в 2024 году. Однако позже Министерство экономического развития региона назвало его одним из самых ожидаемых к вводу проектов на 2025 год.

Первоначально проект оценивался в 1,9 млрд рублей.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области — крупнейший индустриальный кластер в Сибири. Его площадь превышает 1 тысячу гектаров.

В Новосибирске на данный момент работают или строятся 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT. В феврале 2025 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыли второй ЦОД для поддержки облачных сервисов в регионе.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ЦОД строительство


Спецоперация на Украине

