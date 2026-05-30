Премьер Словакии сдержал слово: в стране открыли крупнейший мемориал советским воинам

Спустя три недели после визита в Москву глава словацкого правительства выполнил обещание, данное президенту России

27 мая 2026 года в восточнословацком городе Михаловце состоялось торжественное открытие восстановленного мемориала, где покоятся более 17 тысяч красноармейцев. Церемония стала не только актом памяти, но и демонстрацией самостоятельного внешнеполитического курса Братиславы, идущего вразрез с общеевропейской линией.

Обещание, данное в Кремле

8–9 мая 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве, где участвовал в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В беседе с президентом Владимиром Путиным он заверил, что Словакия будет продолжать заботиться о захоронениях советских солдат, павших при освобождении страны от нацизма. Спустя менее трёх недель словацкий лидер выполнил обещание.

27 мая в городе Михаловце (около 360 километров от Братиславы) прошла церемония открытия реконструированного мемориала. В мероприятии приняли участие сам Фицо, представители местных властей, а также российские дипломаты, поскольку часть финансирования реставрации предоставило посольство РФ.

Масштаб захоронения: 17 тысяч жизней

Восстановленный мемориал — одно из крупнейших воинских кладбищ на территории Словакии. Здесь покоятся останки более 17 тысяч красноармейцев, погибших осенью 1944 года в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции. Тогда советские войска стремительным маневром освободили Братиславу всего за двое суток, но цена этой победы измерялась десятками тысяч жизней.

Выступая на церемонии, Фицо подчеркнул историческую справедливость своего шага:

«Величайшие жертвы во Второй мировой войне принесли народы бывшего Советского Союза и особенно Россия. Это факт. И перед этим фактом нужно склониться и уважать его».

Самостоятельный курс Братиславы

Визит Фицо в Москву и его последующие действия вызвали критику в Брюсселе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, например, назвал поездку словацкого премьера несвоевременной. Однако Фицо неоднократно заявлял, что у Словакии есть собственный внешнеполитический курс, и называл себя «паршивой овцой» Евросоюза.

Энергетическая составляющая также играет роль: в ответ на обещание сохранять память о советских воинах Путин заверил, что Россия готова удовлетворять энергетические потребности Словакии, в то время как Фицо критикует планы ЕС отказаться от российских энергоносителей как экономически несостоятельные.

Символический жест на фоне сноса памятников

Для России восстановление мемориала в Михаловцах имеет особое значение. В последние годы в ряде стран Восточной Европы фиксируются случаи сноса или осквернения памятников советским воинам-освободителям. На этом фоне позиция словацкого премьера, публично подтверждающего историческую правду и заботящегося о захоронениях, воспринимается в Москве как дружественный шаг и доказательство того, что историческая память может оставаться над политической конъюнктурой.

Таким образом, открытие мемориала в Михаловцах стало не просто благоустройством воинского кладбища, а политическим жестом, укрепляющим двусторонние отношения и напоминающим о цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма.

Изображение создано с помощью нейросети ГигаЧат

Армянские овощи и ягоды под запретом: Россия вводит ограничения на поставки

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны.

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — отметили в ведомстве.

Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

