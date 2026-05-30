27 мая 2026 года в восточнословацком городе Михаловце состоялось торжественное открытие восстановленного мемориала, где покоятся более 17 тысяч красноармейцев. Церемония стала не только актом памяти, но и демонстрацией самостоятельного внешнеполитического курса Братиславы, идущего вразрез с общеевропейской линией.

Обещание, данное в Кремле

8–9 мая 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве, где участвовал в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В беседе с президентом Владимиром Путиным он заверил, что Словакия будет продолжать заботиться о захоронениях советских солдат, павших при освобождении страны от нацизма. Спустя менее трёх недель словацкий лидер выполнил обещание.

27 мая в городе Михаловце (около 360 километров от Братиславы) прошла церемония открытия реконструированного мемориала. В мероприятии приняли участие сам Фицо, представители местных властей, а также российские дипломаты, поскольку часть финансирования реставрации предоставило посольство РФ.

Масштаб захоронения: 17 тысяч жизней

Восстановленный мемориал — одно из крупнейших воинских кладбищ на территории Словакии. Здесь покоятся останки более 17 тысяч красноармейцев, погибших осенью 1944 года в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции. Тогда советские войска стремительным маневром освободили Братиславу всего за двое суток, но цена этой победы измерялась десятками тысяч жизней.

Выступая на церемонии, Фицо подчеркнул историческую справедливость своего шага:

«Величайшие жертвы во Второй мировой войне принесли народы бывшего Советского Союза и особенно Россия. Это факт. И перед этим фактом нужно склониться и уважать его».

Самостоятельный курс Братиславы

Визит Фицо в Москву и его последующие действия вызвали критику в Брюсселе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, например, назвал поездку словацкого премьера несвоевременной. Однако Фицо неоднократно заявлял, что у Словакии есть собственный внешнеполитический курс, и называл себя «паршивой овцой» Евросоюза.

Энергетическая составляющая также играет роль: в ответ на обещание сохранять память о советских воинах Путин заверил, что Россия готова удовлетворять энергетические потребности Словакии, в то время как Фицо критикует планы ЕС отказаться от российских энергоносителей как экономически несостоятельные.

Символический жест на фоне сноса памятников

Для России восстановление мемориала в Михаловцах имеет особое значение. В последние годы в ряде стран Восточной Европы фиксируются случаи сноса или осквернения памятников советским воинам-освободителям. На этом фоне позиция словацкого премьера, публично подтверждающего историческую правду и заботящегося о захоронениях, воспринимается в Москве как дружественный шаг и доказательство того, что историческая память может оставаться над политической конъюнктурой.

Таким образом, открытие мемориала в Михаловцах стало не просто благоустройством воинского кладбища, а политическим жестом, укрепляющим двусторонние отношения и напоминающим о цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма.