Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Россия, оставаясь надёжным поставщиком энергоресурсов для своих партнёров, может пересмотреть льготную цену на газ для Армении в случае её выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков назвал «открытым» вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции. Он напомнил, что в ходе визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о сохранении полноправного членства в ЕАЭС, но при этом указал, что страна продолжает развивать отношения и на других внешнеполитических векторах, в частности с Европой. Пашинян тогда отметил, что в определённый момент может потребоваться принять окончательное решение, которое будет вынесено на референдум.

Ранее Пашинян заявлял, что российский газ не может подорожать для Еревана. Свою позицию он аргументировал положениями дополнения к межгосударственному соглашению в газовой сфере, подписанного в 2022 году и фиксирующего цену на топливо для Армении до конца 2031 года.

В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цен на поставляемый газ. Днём ранее, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Николом Пашиняном указал на невозможность для Армении одновременного нахождения в составе ЕАЭС и ЕС. Российский лидер пояснил, что это вопрос не политического, а «чисто экономического характера».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных. Он также напомнил, что доля РФ в общем товарообороте республики составляет 36%, и выразил сомнение, сможет ли Армения быть столь же востребованным партнёром для Европейского союза.

Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

