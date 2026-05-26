Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков назвал «открытым» вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции. Он напомнил, что в ходе визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о сохранении полноправного членства в ЕАЭС, но при этом указал, что страна продолжает развивать отношения и на других внешнеполитических векторах, в частности с Европой. Пашинян тогда отметил, что в определённый момент может потребоваться принять окончательное решение, которое будет вынесено на референдум.

Ранее Пашинян заявлял, что российский газ не может подорожать для Еревана. Свою позицию он аргументировал положениями дополнения к межгосударственному соглашению в газовой сфере, подписанного в 2022 году и фиксирующего цену на топливо для Армении до конца 2031 года.

В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цен на поставляемый газ. Днём ранее, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Николом Пашиняном указал на невозможность для Армении одновременного нахождения в составе ЕАЭС и ЕС. Российский лидер пояснил, что это вопрос не политического, а «чисто экономического характера».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных. Он также напомнил, что доля РФ в общем товарообороте республики составляет 36%, и выразил сомнение, сможет ли Армения быть столь же востребованным партнёром для Европейского союза.