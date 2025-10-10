Россия теряет конкурентоспособность из-за отсутствия регулирования криптовалют

В России в 2025 году дебютировали производные инструменты, чья прибыльность зависит от динамики криптовалют. В течение следующего года Центробанк совместно с Минфином намеревается узаконить непосредственные операции с этими активами и установить четкие правила их обращения. На сессии «Криптовалюты как объект инвестиций: первые результаты и будущее на российском рынке» форума «Финополис» специалисты и регуляторы обсудили перспективы, риски и условия инвестирования в эти новые инструменты. В обсуждении участвовал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Он отметил, что российскому рынку крайне необходимо регулирование криптовалютных операций, и очень хорошо, что Минфин и ЦБ работают над этим сообща. Присутствует общее понимание необходимости оперативных действий. Можно воспользоваться экспериментальным правовым режимом для криптовалют – это понятный механизм.

— Наш банк с удовольствием это поддержит. И тогда начнётся хорошее движение вперёд, — подчеркнул Александр Ведяхин.

По его словам, в связи с отсутствием правового регулирования криптовалют в России, граждане вынуждены использовать иностранные платформы, например, в Казахстане, Беларуси и других странах СНГ. При этом Россия теряет конкурентоспособность в борьбе за эти капиталы.

Важным является вопрос о том, на кого будет распространяться действие этих регулятивных мер. Ограничение доступа к операциям только суперквалифицированным инвесторам будет недостаточным, так как большая часть россиян, уже инвестирующих в криптовалюту, останется вне рамок регулирования.