«Покупатель уже не тянет ипотеку»: просрочка по жилищным кредитам в Новосибирске выросла более чем в два раза

На сентябрь 2025 года просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области составила 3,8 млрд рублей. Это в 2,36 раза больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности в общем объеме выросла за год в 2,31 раза — с 0,35% до 0,8%, констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ЦБ.

Он подчеркнул, что по удельному весу плохих кредитов регион откатился на 4 года назад, то есть к старту льготной ипотеки.

— С учетом динамики цен на недвижимость число квартир, находящихся в залоге у банков с нарушениями платежей по ипотеке, выросло в течение года в 2,1 раза. Часть таких квартир находится в строящихся домах, сроки ввода которых перенесены. Это может стать серьезной проблемой для всех игроков на рынке недвижимости. Покупатель уже не тянет ипотеку и, одновременно, вынужден продолжать снимать квартиру из-за того, что ввод дома задерживается, — поясняет Николаев.

В сентябре новосибирским застройщикам вновь разрешили перенос сроков сдачи домов без санкций и штрафов. За восемь месяцев 2025 года 32,6% новостроек, принятых в эксплуатацию в Новосибирской области, сданы с задержкой. В среднем перенос ввода сданных домов в регионе уже составил около четырёх месяцев.

Напомним, объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

В августе 2025 в залоге у банков в Новосибирске находилось 420 квартир с просроченной ипотекой.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%.