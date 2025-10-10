Рекламодателям

«Покупатель уже не тянет ипотеку»: просрочка по жилищным кредитам в Новосибирске выросла более чем в два раза

  • 10/10/2025, 11:10
Автор: Юлия Данилова
«Покупатель уже не тянет ипотеку»: Просрочка по жилищным кредитам в Новосибирске выросла более чем в два раза
Часть таких квартир находится в строящихся домах, сроки ввода которых перенесены

На сентябрь 2025 года просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области составила 3,8 млрд рублей. Это в 2,36 раза больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности в общем объеме выросла за год в 2,31 раза — с 0,35% до 0,8%, констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ЦБ.

Он подчеркнул, что по удельному весу плохих кредитов регион откатился на 4 года назад, то есть к старту льготной ипотеки.

— С учетом динамики цен на недвижимость число квартир, находящихся в залоге у банков с нарушениями платежей по ипотеке, выросло в течение года в 2,1 раза. Часть таких квартир находится в строящихся домах, сроки ввода которых перенесены. Это может стать серьезной проблемой для всех игроков на рынке недвижимости. Покупатель уже не тянет ипотеку и, одновременно, вынужден продолжать снимать квартиру из-за того, что ввод дома задерживается, — поясняет Николаев.

В сентябре новосибирским застройщикам вновь разрешили перенос сроков сдачи домов без санкций и штрафов. За восемь месяцев 2025 года 32,6% новостроек, принятых в эксплуатацию в Новосибирской области, сданы с задержкой. В среднем перенос ввода сданных домов в регионе уже составил около четырёх месяцев.

Напомним, объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

В августе 2025 в залоге у банков в Новосибирске находилось 420 квартир с просроченной ипотекой.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

739

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Просрочка по ипотеке новостройки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ВТБ и «Газпром» подписали меморандум
10/10/25 11:50
Финансы
Россия теряет конкурентоспособность из-за отсутствия регулирования криптовалют
10/10/25 11:25
Бизнес
«Покупатель уже не тянет ипотеку»: просрочка по жилищным кредитам в Новосибирске выросла более чем в два раза
10/10/25 11:10
Бизнес Недвижимость
Собаководы Новосибирска начали получать штрафы за выгул питомцев в дендропарке
10/10/25 10:00
Власть Город Общество
Главой Советского района Новосибирска стал Евгений Герасимов
10/10/25 9:30
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей
10/10/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В Новосибирске каршеринговый автомобиль сбил шесть человек на остановке
10/10/25 1:04
Общество
Трудовой патент для мигрантов в Новосибирской области подорожал на три тысячи руб
9/10/25 18:24
Бизнес Власть Общество
Из всех заведений национальной кухни новосибирцы предпочитают грузинскую
9/10/25 18:00
Бизнес Город Общество
Разрезу «Богатырь» отдали землю под Новосибирском для железной дороги
9/10/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Дорожные службы НСО перевели технику на усиленный режим работы
9/10/25 16:55
Власть
Цифровизация платежей: банки делают ставку на безналичные решения
9/10/25 16:40
Финансы
На новосибирских дорогах появятся новые знаки
9/10/25 16:30
Общество
Кризис раздельного сбора отходов: в Новосибирске сокращают прием пластика на переработку
9/10/25 16:00
Волонтерство Общество Переработка Экология
Путепровод на улице Фрунзе в Новосибирске откроют в конце октября
9/10/25 15:55
Власть
Общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске
9/10/25 15:00
Власть Город Общество
Прокуратура выдала предупреждение дорожникам Новосибирска за уборку улиц
9/10/25 14:00
Власть Город Право&Порядок
Чаще всего новосибирцы сталкиваются с дипфейками в мессенджерах
9/10/25 13:45
Технологии
В Госдуме предложили страховать банковские вклады в драгметаллах
9/10/25 13:00
Общество Финансы
Выпускников новосибирского медвуза обяжут отработать три года в госмедицине
9/10/25 12:00
Власть Медицина Образование
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять