С марта 2026 года все вывески в России будут переводиться на русский язык

Закон о защите русского языка в публичном пространстве России вступит в силу 1 марта 2026 года.

— Закон о защите русского языка в публичном пространстве предусматривает два важных изменения. Первое касается сферы торговли. В закон «О защите прав потребителей» внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках, — сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова РИА Новости.

По ее словам, указатели типа «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки», «касса» обязательно должны быть на русском языке. При необходимости их можно дублировать на языках народов России. Допускается перевод на иностранные языки, если это требуется.

Казакова отметила, что в сфере торговых знаков и фирменных наименований изменений не произошло. Эти вопросы по-прежнему регулируются Гражданским кодексом РФ.

В июле Вячеслав Володин, председатель Госдумы, призвал владельцев магазинов обновить вывески, не дожидаясь новых законов. Он подчеркнул важность защиты родного языка и культурной идентичности страны.

Напомним, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина рассказывала редакции Infopro54, что бизнес-сообщество принимало активное участие в обсуждении данного закона и предлагало варианты, чтобы его действие было достаточно комфортным и «бесшовным» для бизнеса. По ее словам, практически все просьбы предпринимателей были услышаны.

— Закон, который принят в окончательном варианте скорее щадящий, чем жёсткий. Нам удалось добиться внесения большого количества поправок. Например, бизнесу важно, чтобы люди ассоциировали названия и бренды, с теми, которые были зарегистрированы ранее, и целевая аудитория не ушла из-за неточности в подаче материала. Поэтому поправка о возможности дублирования уже привычного наименования на русском языке, а не полная его замена, позволит людям привыкнуть к смене бренда, — говорила эксперт.

Стоит отметить, что в названиях жилых комплексов и объектов строительства, которые строятся или находятся на стадии проектной документации, застройщики также должны будут применять только кириллицу, если собираются использовать это в рекламе.

