«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в стартовом матче плей-офф КХЛ. В гостях у магнитогорского «Металлурга» команда уступила со счётом 1:4. В Магнитогорске матч выдался сложным для новосибирской команды.

С первых минут «Металлург» захватил инициативу и успешно реализовал свои моменты. Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев забросили шайбы в ворота соперников. «Сибирь» смогла отыграться лишь однажды, когда Валентин Пьянов сократил отставание.

— Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, и это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником, — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

После первого матча счёт в серии стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится 26 марта в Магнитогорске.

