«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в стартовом матче плей-офф КХЛ. В гостях у магнитогорского «Металлурга» команда уступила со счётом 1:4. В Магнитогорске матч выдался сложным для новосибирской команды.

С первых минут «Металлург» захватил инициативу и успешно реализовал свои моменты. Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев забросили шайбы в ворота соперников. «Сибирь» смогла отыграться лишь однажды, когда Валентин Пьянов сократил отставание.

— Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, и это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником, — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

После первого матча счёт в серии стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится 26 марта в Магнитогорске.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами.

Источник фото: ХК Сибирь

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»
Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура»

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Автор: Артем Рязанов

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Автор: Оксана Мочалова

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

