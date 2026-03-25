Власть Отставки и назначения

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Депутат отказался от полномочий по собственному желанию

На мартовской сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии Александр Тарасов неожиданно заявил о том, что складывает с себя полномочия. Как выяснилось, заявление об этом он подал непосредственно перед сессией.

Тарасов предложил провести выборы нового председателя в перерыве сессии. На данный момент заместителем председателя является Александр Бестужев.

Напомним, Александр Тарасов был избран председателем комиссии по городскому хозяйству в сентябре в рамках распределения портфелей после выборов в горсовет восьмого созыва. Ранее комиссию возглавлял Игорь Кудин, который в новом созыве возглавил комиссию по бюджету.

По итогам голосования «Единая Россия» получила портфели председателей в 9 из 10 постоянных комиссий.

Ранее редакция сообщала о том, что у спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Мероприятия по изъятию больных и потенциально зараженных животных в регионе завершились. Последним населенным пунктом, где проводились эти работы, стало село Козиха. Новые случаи заболевания животных в регионе не фиксируются уже с 6 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Ранее отмечалось, что карантин в очагах заболевания продлится 30 дней.

Новых животных сельчане смогут завести через 4-6 месяцев после нескольких дезинфекций и сдачи анализов на отсутствие инфекции в хозяйствах. Ранее власти отмечали, что владельцам ЛПХ придется уничтожить весь корм и провести обработку помещений и загонов, где содержались животные.

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Автор: Юлия Данилова

Ситуацию с возможным введением ограничений на участки, где можно будет реализовывать проекты КРТ — от пяти гектаров, оценивают застройщики. Депутат регионального парламента, гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков уверен, что новые ограничения могут почти полностью остановить жилищное строительство в Новосибирске.

— Последние два года заключение договора КРТ является фактически единственной возможностью получить разрешение на строительство жилья. Формат КРТ позволяет перераспределять социальную нагрузку на застройщиков, а в конечном счете — на покупателей жилья. Так и получилось, что сейчас даже для строительства на участке менее гектара нужно заключать договор КРТ, — напоминает собеседник редакции.

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

По словам мэра города Максима Кудрявцева, одной из ключевых задач является устранение нелегальных автозаправочных станций. Обычно это автоматизированные модульные АЗС, которые осуществляют отпуск топлива без участия оператора. При их эксплуатации игнорируются нормы безопасности, касающиеся работы с легковоспламеняющимися веществами. Глава Новосибирска добавил, что вместе с прокуратурой, полицией и МЧС они прекращают функционирование подобных объектов, устанавливают их владельцев и привлекают к ответственности.

Отдел инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства систематически организует выездные проверки. По каждому выявленному факту в соответствующие инстанции направляются запросы о проведении надзорных мероприятий. В текущем, 2026 году, зафиксированы случаи продажи горючего через модульные АЗС, расположенные по адресам: улица Мясникова, 25/3 и улица Ударная, 42. Начато административное расследование, вынесено постановление об изъятии указанных объектов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

