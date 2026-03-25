Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

На мартовской сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии Александр Тарасов неожиданно заявил о том, что складывает с себя полномочия. Как выяснилось, заявление об этом он подал непосредственно перед сессией.

Тарасов предложил провести выборы нового председателя в перерыве сессии. На данный момент заместителем председателя является Александр Бестужев.

Напомним, Александр Тарасов был избран председателем комиссии по городскому хозяйству в сентябре в рамках распределения портфелей после выборов в горсовет восьмого созыва. Ранее комиссию возглавлял Игорь Кудин, который в новом созыве возглавил комиссию по бюджету.

По итогам голосования «Единая Россия» получила портфели председателей в 9 из 10 постоянных комиссий.

Ранее редакция сообщала о том, что у спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей.