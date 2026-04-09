Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Вадим Кулик, Заместитель президента — председателя правления ВТБ, комментируя исследование, отметил, что предпосылки для формирования такой экономики уже существуют, особенно в сфере финансовых операций и подбора продуктов. По его словам, до создания полноценной системы с четкими правилами и регулированием потребуется несколько лет. ИИ-агенты в обозримом будущем смогут выполнять роль полноценных помощников, самостоятельно выбирая товары, оптимизируя расходы, управляя подписками и финансовыми потоками как для частных лиц, так и для компаний. Развитие данного направления, как подчеркнул топ-менеджер, будет зависеть от законодательства, технологического прогресса и уровня доверия к искусственному интеллекту.

Самой популярной темой остается практическое применение ИИ-помощников, которому было посвящено 44% всех упоминаний. Пользователи стремятся превратить ИИ из простого инструмента для получения информации в активного исполнителя, создавая аналог личного помощника для решения бытовых и финансовых задач. Банковские специалисты также отмечают трансформацию роли человека: он все чаще выступает в роли координатора ИИ-агентов, ставя задачи и принимая итоговые решения, однако, это может привести к когнитивной перегрузке. В банке прогнозируют появление мета-агентов, способных управлять другими цифровыми помощниками и брать на себя значительную часть операционных функций.

Наблюдается также поляризация восприятия: 20% обсуждений отражают мнение, что ИИ-агенты стали обыденностью, в то время как 11% пользователей выражают разочарование из-за неоправданных ожиданий и навязчивого маркетинга. Технические аспекты, такие как архитектура, выбор платформ и фреймворков, фигурировали лишь в 7% сообщений. Философские вопросы, включая возможность появления сильного ИИ и его сознания, обсуждались в 3% дискуссий. Эксперты согласны, что скептицизм части пользователей оправдан, и в финансовой сфере рекомендуется обращаться к крупным игрокам с проверенной репутацией для минимизации рисков утечки данных и мошенничества.