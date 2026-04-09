Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

Дата:

Эксперты банковской сферы прогнозируют появление мета-агентов, способных управлять другими цифровыми помощниками и брать на себя значительную часть операционных функций

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Вадим Кулик, Заместитель президента — председателя правления ВТБ, комментируя исследование, отметил, что предпосылки для формирования такой экономики уже существуют, особенно в сфере финансовых операций и подбора продуктов. По его словам, до создания полноценной системы с четкими правилами и регулированием потребуется несколько лет. ИИ-агенты в обозримом будущем смогут выполнять роль полноценных помощников, самостоятельно выбирая товары, оптимизируя расходы, управляя подписками и финансовыми потоками как для частных лиц, так и для компаний. Развитие данного направления, как подчеркнул топ-менеджер, будет зависеть от законодательства, технологического прогресса и уровня доверия к искусственному интеллекту.

Самой популярной темой остается практическое применение ИИ-помощников, которому было посвящено 44% всех упоминаний. Пользователи стремятся превратить ИИ из простого инструмента для получения информации в активного исполнителя, создавая аналог личного помощника для решения бытовых и финансовых задач. Банковские специалисты также отмечают трансформацию роли человека: он все чаще выступает в роли координатора ИИ-агентов, ставя задачи и принимая итоговые решения, однако, это может привести к когнитивной перегрузке. В банке прогнозируют появление мета-агентов, способных управлять другими цифровыми помощниками и брать на себя значительную часть операционных функций.

Наблюдается также поляризация восприятия: 20% обсуждений отражают мнение, что ИИ-агенты стали обыденностью, в то время как 11% пользователей выражают разочарование из-за неоправданных ожиданий и навязчивого маркетинга. Технические аспекты, такие как архитектура, выбор платформ и фреймворков, фигурировали лишь в 7% сообщений. Философские вопросы, включая возможность появления сильного ИИ и его сознания, обсуждались в 3% дискуссий. Эксперты согласны, что скептицизм части пользователей оправдан, и в финансовой сфере рекомендуется обращаться к крупным игрокам с проверенной репутацией для минимизации рисков утечки данных и мошенничества.

Фото: ru.freepik.com/Автор: DC Studio

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Читать полностью

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

Читать полностью

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

Читать полностью

39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

Читать полностью

Новосибирцы получили на кассе более 900 млн рублей наличных

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» в магазинах 416 тысяч раз, сняв почти 900 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 году было снято 571 миллион рублей, и таких операций было 265 тысяч.

В регионе функционирует 995 торговых точек, где можно воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Их можно определить по специальным наклейкам в кассовой зоне или спросить у кассира о подключении к данной услуге. Любой бизнес, будь то крупный сетевой магазин или небольшое заведение формата «у дома», может присоединиться к проекту. Для этого владельцу нужно обратиться в банк, предоставляющий услуги эквайринга, и узнать о возможности и условиях подключения. Сервис помогает компаниям привлечь больше клиентов и сократить расходы на инкассацию, а для потребителей он предоставляет возможность получить наличные даже в удалённых районах. В программе уже участвуют как крупные сетевые магазины, так и небольшие торговые точки, аптеки, кафе и АЗС.

Читать полностью

Предприниматели стали чаще переходить на специальный налоговый режим

ВТБ провел исследование клиентской базы малого бизнеса, которая воспользовалась преимуществом автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) в 2026 году. Результаты показали десятикратное увеличение количества предпринимателей, выбравших данный налоговый режим.

Зафиксировано, что с начала текущего года более 75 тысяч россиян, относящихся к сегменту малого бизнеса, перешли на этот специальный режим. Анализ данных выявил, что индивидуальные предприниматели отдают ему предпочтение вдвое чаще, чем общества с ограниченной ответственностью (ООО). Стоит отметить, что в половине случаев у таких клиентов в штате числится всего один работник.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности