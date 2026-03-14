В Новосибирске собака-поводырь впервые сдала норматив РКФ

Лабрадор Брайт, который принадлежит жительнице Новосибирска Кристине Байрамовой, успешно сдал норматив «Управляемая городская собака» (УГС) и стал первым в регионе собакой-проводником, прошедшим сертификацию Российской кинологической федерации (РКФ). Это испытание оценивает навыки послушания и поведения в городских условиях.

РКФ объединяет кинологические клубы. Ее нормативы признаны официальными и дают право на участие в соревнованиях. УГС считается базовым уровнем. Он включает проверку реакции на отвлекающие факторы, движение рядом с хозяином, выполнение команд «сидеть», «лежать», «стоять», подзыв и другие элементы. Для собак-проводников, которые проходят специальную подготовку к работе в городе, эти навыки являются повседневной нормой, однако до сих пор ни одна такая собака в Новосибирской области не проходила официальную сертификацию РКФ.

— Норматив «Управляемая городская собака» обычно сдают щенки с восьми месяцев. И на самом деле хорошо подготовленная собака-проводник уже является управляемой городской собакой и легко может сдать этот норматив. Но это мало кто делает. А мне очень захотелось попробовать наши с Брайтом силы в спорте, и мы начали с УГС. Надо было понять, пойдет ему это или нет, потому что собака тоже может оказаться неспортивной. А Брайту, что называется, зашло, и мы решили, что стоит попробовать. Мы хотим выйти на соревнования с другими, в том числе зрячими, людьми, пробовать себя в разных направлениях. Поэтому будем работать и двигаться дальше. Например, ОКД — общий курс дрессировки — тоже хороший норматив. Или обидиенс (от англ. obedience — послушание) — это международный норматив по послушанию, самый сложный из всех официально признанных нормативов Международной кинологической федерации, — рассказала Infopro54 инвалид по зрению, владелец собаки-проводника Кристина Байрамова.

В планах на ближайшее будущее у Кристины и Брайта — сдача норматива «Собака-компаньон» (БХ), который является следующей ступенью после УГС. В целом по России всего несколько собак-проводников, которые участвуют в соревнованиях и сдают нормативы.

