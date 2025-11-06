Рекламодателям

«Слепое доверие ИИ — игра в “русскую рулетку”»

  • 06/11/2025, 09:00

Глеб Штефан, генеральный директор компании «Пока нет дома»:

«Слепое доверие ИИ — игра в “русскую рулетку”»Главный тормоз внедрения ИИ сегодня не в технологиях, а в головах, в устаревшей «прошивке» сознания. Отрасль мыслит категориями прямых затрат здесь и сейчас, пугаясь инвестиций, и не видит системного выигрыша в долгосрочной перспективе. Мы относимся к данным как к хаосу, а не как к ценнейшему ресурсу. Лечится это только эволюцией мышления: через пилотные проекты, которые дают быстрый и понятный результат, и через создание единого «языка» для данных.

Однако нельзя слепо доверяться «черному ящику», передав ему ответственность без выстраивания системы осознанного контроля. Мы обязаны требовать от алгоритмов прозрачности и понимать логику их решений, иначе это превращается в «русскую рулетку». Вторая болевая точка — кибербезопасность, ведь взломанный роботизированный кран — это уже не утечка данных, а прямая физическая угроза. И, конечно, правовой вакуум: если ИИ ошибся, кто несет ответственность? Это не технический, а этический вопрос, на который у нас пока нет ответа.

Следует помнить, что ИИ — это не замена человеку. Он помогает минимизировать зависимость организации от гениального специалиста, который тонет в рутине. Его призвание — освободить наш потенциал для того, что мы делаем лучше всего: творить, управлять, договариваться. Прораб должен быть лидером и стратегом, а не диспетчером бумажек. Сметчик — аналитиком данных, предсказывающим будущее, а не просто калькулятором. Роботы должны взять на себя монотонный и опасный труд, позволяя человеку наконец-то стать человеком на своем рабочем месте.

Уверен, что перспективы применения ИИ в строительстве огромны. Мы не просто внедряем технологии — мы формируем новую реальность, и Новосибирск становится ее центром. Проект кампуса НГУ — это не просто стройка, это живой «тренировочный зал» для технологий «умного города», паттерн, который мы потом сможем масштабировать на весь регион. У нас есть уникальный шанс создать не отдельные «умные» объекты, а цельную цифровую экосистему, тот самый «Сибирский Кремниевый оазис», который изменит саму парадигму нашего представления о жизни и работе.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Пока нет дома», автор- пресс-служба

221

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : строительство новостройки Новосибирска нейросети в девелопменте недвижимость ИИ


0
0

Мнение эксперта

«Главный барьер внедрения ИИ в строительстве связан с правовым регулированием»

«Главный барьер внедрения ИИ в строительстве связан с правовым регулированием»

Борис Латкин, основатель и руководитель компании Rocket Group (г. Санкт-Петербург):
«Внедрять ИИ важно после наведения порядка в бизнес-процессах»

«Внедрять ИИ важно после наведения порядка в бизнес-процессах»

Василий Долгов, директор проектного офиса цифровизации ГК VIRA:
«Технологический прогресс повышает спрос на высококвалифицированных профессионалов»

«Технологический прогресс повышает спрос на высококвалифицированных профессионалов»

Владимир Литвинов, президент ГК SKY Group:
ИИ стал незаменимым инструментом для задач, основанных на глубинном анализе

ИИ стал незаменимым инструментом для задач, основанных на глубинном анализе

Евгений Шавнев, генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП»:
«AI повышают конкурентоспособность застройщиков на рынке»

«AI повышают конкурентоспособность застройщиков на рынке»

Константин Злобин, директор по развитию компании «Астерра»:
«ИИ берет на себя рутину»

«ИИ берет на себя рутину»

Константин Пулькин, предприниматель, основатель строительной компании RUDOM:
«Строительная отрасль ждет инициатора тенденции на внедрение ИИ в бизнес-процессы»

«Строительная отрасль ждет инициатора тенденции на внедрение ИИ в бизнес-процессы»

Роман Шохов, заместитель генерального директора по автоматизации и цифровой трансформации ГСК «Реформа»:
По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего

По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего

Из-за консерватизма застройщиков отрасль отстает от столичных паттернов на 5-7 лет

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять