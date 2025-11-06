«Слепое доверие ИИ — игра в “русскую рулетку”»

Главный тормоз внедрения ИИ сегодня не в технологиях, а в головах, в устаревшей «прошивке» сознания. Отрасль мыслит категориями прямых затрат здесь и сейчас, пугаясь инвестиций, и не видит системного выигрыша в долгосрочной перспективе. Мы относимся к данным как к хаосу, а не как к ценнейшему ресурсу. Лечится это только эволюцией мышления: через пилотные проекты, которые дают быстрый и понятный результат, и через создание единого «языка» для данных.

Однако нельзя слепо доверяться «черному ящику», передав ему ответственность без выстраивания системы осознанного контроля. Мы обязаны требовать от алгоритмов прозрачности и понимать логику их решений, иначе это превращается в «русскую рулетку». Вторая болевая точка — кибербезопасность, ведь взломанный роботизированный кран — это уже не утечка данных, а прямая физическая угроза. И, конечно, правовой вакуум: если ИИ ошибся, кто несет ответственность? Это не технический, а этический вопрос, на который у нас пока нет ответа.

Следует помнить, что ИИ — это не замена человеку. Он помогает минимизировать зависимость организации от гениального специалиста, который тонет в рутине. Его призвание — освободить наш потенциал для того, что мы делаем лучше всего: творить, управлять, договариваться. Прораб должен быть лидером и стратегом, а не диспетчером бумажек. Сметчик — аналитиком данных, предсказывающим будущее, а не просто калькулятором. Роботы должны взять на себя монотонный и опасный труд, позволяя человеку наконец-то стать человеком на своем рабочем месте.

Уверен, что перспективы применения ИИ в строительстве огромны. Мы не просто внедряем технологии — мы формируем новую реальность, и Новосибирск становится ее центром. Проект кампуса НГУ — это не просто стройка, это живой «тренировочный зал» для технологий «умного города», паттерн, который мы потом сможем масштабировать на весь регион. У нас есть уникальный шанс создать не отдельные «умные» объекты, а цельную цифровую экосистему, тот самый «Сибирский Кремниевый оазис», который изменит саму парадигму нашего представления о жизни и работе.

