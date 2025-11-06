«Технологический прогресс повышает спрос на высококвалифицированных профессионалов»

На сегодняшний день уровень внедрения цифровых технологий и ИИ в строительной отрасли Новосибирска можно оценить как средний, с явной тенденцией к росту.

В SKY Group приоритетными направлениями применения ИИ в строительстве являются анализ данных для прогнозирования сроков и бюджетов, оптимизация логистики и эффективное управление ресурсами. Активно используются системы управления проектами (BIM), электронный документооборот и облачные сервисы для хранения данных и совместной работы. Наши платформы управления проектами включают модули ИИ для анализа рисков, оптимизации графиков и распределения ресурсов. В сфере маркетинга и продаж применяем алгоритмы машинного обучения для сегментации клиентов и персонализации предложений. Более сложные задачи, такие как автоматизированное проектирование или предиктивное обслуживание, пока находятся на стадии исследований, так как мы уделяем особое внимание безопасности.

В качестве конкретного кейса: на одном из строящихся домов планируем внедрить систему автоматического контроля качества бетонных конструкций с использованием беспилотников и алгоритмов машинного зрения. Это позволит значительно сократить сроки инспекции и повысить точность выявления дефектов. В дальнейшем рассматриваем использование дронов для мониторинга строительства и 3D-печати отдельных элементов. Хотя роботизированные решения пока не внедрены, мы активно работаем в этом направлении.

Автоматизация, цифровизация и искусственный интеллект (ИИ) являются мощными инструментами, способными значительно облегчить проблему дефицита кадров в строительной отрасли, но не могут решить ее полностью. Эти технологии успешно справляются с рутинными и механическими задачами. Например, роботы уже применяются для кладки кирпича, сварки, штукатурки и заливки бетона, однако они не обладают творческим мышлением, необходимым для решения непредсказуемых ситуаций на стройплощадке.

BIM-моделирование, облачные сервисы и ERP-системы повышают эффективность проектирования и логистики, экономят ресурсы, но не создают необходимого количества инженеров и техников для их внедрения и эксплуатации. Алгоритмы ИИ помогают в прогнозировании рисков, планировании и оптимизации, но принятие ключевых решений, контроль качества и обеспечение безопасности по-прежнему требуют участия квалифицированных специалистов. Таким образом, технологический прогресс, снижая потребность в низкоквалифицированном труде, одновременно повышает спрос на высококвалифицированных профессионалов, способных работать с новыми технологиями.

Новосибирская стройиндустрия обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития цифрового сектора и при поддержке местных властей и активном участии инновационных компаний может стать лидером в применении передовых технологий, как это произошло в сфере комплексного развития территорий. Ключевым фактором успеха станет консолидация усилий всех участников рынка, направленных на разработку эффективных решений и подготовку высококвалифицированных кадров нового поколения.

Фото предоставлено пресс-службой ГК SKY GROUP. Автор фото: А.В. Литвинова