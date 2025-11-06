Рекламодателям

Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор

  • 06/11/2025, 08:30
Автор: Юлия Данилова
Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор
Мужчина сбил ребенка около подъезда дома

Кировский районный суд вынес приговор водителю, который в ноябре 2024 года сбил на придомовой территории маму с ребенком. Напомним, почти год назад беременная женщина вместе с двухлетним ребенком вышли на прогулку на улицу из дома, расположенного на улице Петухова. Неожиданно стоявшая во дворе машина начала сдавать назад. За рулем оказался нетрезвый 63-летний водитель. Он наехал на маму и малыша. Ребёнок погиб на месте ДТП. Маму, которая находилась на 37-й неделе беременности, госпитализировали и в тот же день провели операцию. С помощью кесарева сечения женщина родила ребенка.

На суде выяснилось, что мужчина-виновник ДТП часто садился за руль пьяным. Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание — 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также с виновного в пользу потерпевших взыскано более 2 млн рублей в счет компенсации морального вред, сообщила областная прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Транспортное средство переехало маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре» по пути в детский сад.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

487

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : приговор ДТП


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего
6/11/25 9:00
Недвижимость Рынки
Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор
6/11/25 8:30
Происшествия
Управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент»
5/11/25 19:14
Бизнес
В Новосибирске прогнозируют резкое потепление к выходным
5/11/25 18:30
Общество
Более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги
5/11/25 18:00
Власть Недвижимость
Новосибирск принимает Сибирский агропромышленный форум
5/11/25 17:44
Власть
В России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»
5/11/25 17:30
Общество
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
5/11/25 16:30
Власть Транспорт
Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему
5/11/25 16:00
Власть Образование Общество
Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье
5/11/25 15:45
Отставки и назначения
Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах
5/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей
5/11/25 14:30
Бизнес Власть Город Туризм
Цены на продукты для новогоднего стола начали изучать новосибирцы
5/11/25 14:00
Общество
Банковские счета новосибирцев блокируют за переводы самому себе
5/11/25 13:30
Общество
Новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные
5/11/25 13:00
Общество
Частные метеостанции Новосибирской области интегрируют в единую систему наблюдений
5/11/25 12:05
Агропром
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
5/11/25 11:30
Общество
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
5/11/25 11:00
Бизнес Власть Город
Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС
5/11/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять