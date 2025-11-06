Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор

Кировский районный суд вынес приговор водителю, который в ноябре 2024 года сбил на придомовой территории маму с ребенком. Напомним, почти год назад беременная женщина вместе с двухлетним ребенком вышли на прогулку на улицу из дома, расположенного на улице Петухова. Неожиданно стоявшая во дворе машина начала сдавать назад. За рулем оказался нетрезвый 63-летний водитель. Он наехал на маму и малыша. Ребёнок погиб на месте ДТП. Маму, которая находилась на 37-й неделе беременности, госпитализировали и в тот же день провели операцию. С помощью кесарева сечения женщина родила ребенка.

На суде выяснилось, что мужчина-виновник ДТП часто садился за руль пьяным. Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание — 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также с виновного в пользу потерпевших взыскано более 2 млн рублей в счет компенсации морального вред, сообщила областная прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Транспортное средство переехало маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре» по пути в детский сад.