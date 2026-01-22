Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Причиной обрушения кровли на улице Наумова, 26 в Новосибирске вечером 21 января стала незаконная надстройка второго этажа. Об этом заявил инженер-конструктор НГУ Игорь Троеглазов. По его мнению, конструкция не проходила необходимых расчетов на прочность и устойчивость, включая снеговую нагрузку, которая в этом году уже стала аномально высокой.

—Конструкция стен второго этажа, выполненная из сэндвич-панелей без достаточного количества опор, не обладает требуемой несущей способностью — такие панели не рассчитаны на восприятие дополнительных нагрузок от кровли или снежного покрова, — отметил специалист ГОРСАЙТУ.

Эксперт пояснил, что кровельная система, судя по характеру разрушений, была смонтирована без необходимого усиления. Под тяжестью снега крыша прогнулась и обрушилась внутрь здания, в то время как стены первого этажа частично сохранились. Он добавил, что отсутствие технического обслуживания, включая регулярную очистку кровли, усугубило ситуацию.

Напомним, в результате происшествия под завалами оказались трое человек: один погиб, двое пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Для ликвидации последствий были привлечены более 350 специалистов и 70 единиц техники. Основные спасательные работы завершились утром 22 января.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура установила, что здание было построено незаконно. Согласно документам, на участке находилась одноэтажная автомойка. Собственник, предприниматель Сергей Турков, получил отказ в согласовании реконструкции под торговый центр, но строительство было осуществлено. 22 января Турков был задержан.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено представить доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах.

