Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Второй этаж не прошел необходимых расчетов на прочность

Причиной обрушения кровли на улице Наумова, 26 в Новосибирске вечером 21 января стала незаконная надстройка второго этажа. Об этом заявил инженер-конструктор НГУ Игорь Троеглазов. По его мнению, конструкция не проходила необходимых расчетов на прочность и устойчивость, включая снеговую нагрузку, которая в этом году уже стала аномально высокой.

—Конструкция стен второго этажа, выполненная из сэндвич-панелей без достаточного количества опор, не обладает требуемой несущей способностью — такие панели не рассчитаны на восприятие дополнительных нагрузок от кровли или снежного покрова, — отметил специалист ГОРСАЙТУ.

Эксперт пояснил, что кровельная система, судя по характеру разрушений, была смонтирована без необходимого усиления. Под тяжестью снега крыша прогнулась и обрушилась внутрь здания, в то время как стены первого этажа частично сохранились. Он добавил, что отсутствие технического обслуживания, включая регулярную очистку кровли, усугубило ситуацию.

Напомним, в результате происшествия под завалами оказались трое человек: один погиб, двое пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Для ликвидации последствий были привлечены более 350 специалистов и 70 единиц техники. Основные спасательные работы завершились утром 22 января.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура установила, что здание было построено незаконно. Согласно документам, на участке находилась одноэтажная автомойка. Собственник, предприниматель Сергей Турков, получил отказ в согласовании реконструкции под торговый центр, но строительство было осуществлено. 22 января Турков был задержан.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено представить доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возобновили демонтаж газетных киосков.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : самовольная постройка Обрушение

518
0
0
Предыдущая статья
Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения
Следующая статья
В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 24,3 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

По большинству направлений наблюдался прирост загрузки:

Читать полностью

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Автор: Артем Рязанов

Новосибирскстат предоставил данные о детской смертности в возрасте до года за 2020–2023 годы. В 2020 году в регионе умерло 164 младенца — это рекордное число за указанный период.

В 2020 году основными причинами детской смертности стали состояния, возникшие в перинатальном периоде (81 случай), и врожденные аномалии развития (44 случая). Эти две категории составили более 75% всех летальных исходов. Также значительное число детей погибло от внешних причин (12 случаев) и болезней органов дыхания (11 случаев). Менее распространенными факторами были инфекционные заболевания (5 случаев), синдром внезапной смерти (4 случая) и болезни органов кровообращения (3 случая). По одному случаю зафиксировано среди болезней нервной системы и органов пищеварения. Смертей от новообразований в 2020 году не зарегистрировано.

Читать полностью

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

Читать полностью

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Карасукский районный суд Новосибирской области арестовал гражданина Узбекистана за организацию незаконной миграции. Вместе с сообщниками он продал через интернет поддельные гражданско-правовые договоры минимум 270 иностранцам, включая граждан стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Карасукским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в отношении гражданина Республики Узбекистан Хидирова Масудали, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Читать полностью

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов сообщил, что одобряет идею прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и не распространять его на алкоголь и табак.

21 января медики предложили остановить эксперимент и запретить его расширение на алкоголь и табак. Соответствующие обращения представители медицинского сообщества направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Бизнес

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Бизнес Туризм

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Финансы

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Бизнес ПроБизнес

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Недвижимость Общество

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Общество

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Бизнес

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности