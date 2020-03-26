Средний размер кредита по сельской ипотеке в Новосибирской области составил 2,5 млн рублей

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Новосибирской области составил 2,5 млн рублей, что на 13% выше, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



В Новосибирской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 750 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн рублей. Общая сумма по заявкам достигла 4,3 млрд рублей. По данным Новосибирского филиала РСХБ, больше половины (60%) всех заявок пришлось на семейные пары. Средний возраст заемщиков составил 36 лет.

— Спрос на строительство и приобретение жилья на селе с помощью льготной ипотеки сохраняется стабильно высоким с начала действия программы: с января мы получили 1,8 тысяч заявок, в порядке очереди и готовности пакета документов они проходят согласование в региональном Минсельхозе, сделки заключаются ежедневно. Большинство заемщиков – семейные пары с детьми, которые запланировали переезд в свою первую или более просторную квартиру, — рассказал Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Среди популярных для оформления сельской ипотеки территорий – город Карасук, рабочие поселки Краснозерское, Коченево, Чаны, Искитимский район (кроме г. Искитим). Из близлежащих городских округов сельская ипотека чаще всего оформляется на приобретение и строительство недвижимости в Краснообске и Кольцово, Новолуговском, Станционном и Толмачевском сельсоветах. Утвержденный перечень сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области охватывает все населенные пункты, кроме четырех городов с численностью населения свыше 30 тысяч человек – Новосибирск, Бердск, Искитим и Куйбышев.



Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.



Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Фото: пресс-служба банка