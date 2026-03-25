Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

На мартовской сессии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский поднял вопрос о ситуации с уборкой снега в Октябрьском районе и поинтересовался кадровыми назначениями, которые произошли в районе.

— Ситуация в районе была и есть непростая. Считаю, что руководитель МКУ завалила работу. За тот небольшой срок, который она работала в должности, ничего положительного она не показала. Практически все депутаты, с кем я разговаривал, — из горсовета, регионального парламента, высказывали крайнее недовольство ее деятельностью. В минувшую пятницу депутаты выезжали на комиссию, которая была организована Законодательным собранием под руководством Ильенко (Валерий Ильенко, председатель транспортного комитета регионального парламента. — Ред.). Сегодня на сессии я узнаю, что ее убрали из МКУ, но при этом ставят заместителем главы администрации Октябрьского района. Это повышение или как? За хорошие результаты работы? — поинтересовался Гудовский у мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Максим Кудрявцев пояснил, что мэрия видит проблемы, которые возникли в Октябрьском районе.

— Были периоды, когда мы усиливали Октябрьский район, перекидывая технику с других районов. Буквально на днях было принято кадровое решение. Мы отправили хорошего специалиста, — подчеркнул Кудрявцев.

Мэр заверил депутатов, что сейчас в районе будет наведен порядок.

Напомним, 24 марта стало известно, что на должность директора МКУ «Октябрьское» был назначен руководитель управления дорожного комплекса города Сергей Эпов. Для муниципального чиновника это стало понижением в должности. По данным Контур.Фокус, директором МКУ «Октябрьское» с 12 января была Ирина Трунова.

Стоит отметить, что в ходе работы выездной комиссии регионального парламента отмечалось, что с приходом в этом году нового директора на предприятии был проведен ремонт техники. Ирина Трунова также сообщала, что в МКУ подготовили к списанию 11 единиц техники, так как ее нет смысла ремонтировать. Она обратила внимание депутатов на тот факт, что по штатному расписанию на предприятии 357 рабочих мест, но по факту — 279. Фонд оплаты труда не позволяет укомплектовать штаты. Ежедневно на уборку улиц выходит 23 единицы снегоуборочной техники. Для того, чтобы техника работала бесперебойно, она должна эксплуатироваться в 3 смены. Сегодня — 1,6 смены, рассказала Ирина Трунова.

— В районе остро не хватает техники для уборки улиц. В том числе и в отношении других районов города. По нормативу, действие которого мы наблюдаем, бывая в Москве, для уборки территории Новосибирска должны использоваться 3000 единиц техники. У нас 800. Со всеми вытекающими последствиями. Необходимо детально проанализировать все факторы, влияющие на ситуацию. От нормативов до штрафов, которые могли бы побудить хозяйствующих субъектов следить за состоянием прилежащей к предприятию территории. Проработать все рычаги. И в первую очередь такой, как оптимальная организация труда, — комментировал итог выездной комиссии Валерий Ильенко.

