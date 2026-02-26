Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

В Госдуму внесли предложения по изменению статьи 210 и 224 Налогового кодекса РФ в части установления новой шкалы ставок НДФЛ.

Авторы поправок отметили, что с 2025 года увеличилась ставка налога для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год (до 416 тысяч рублей в месяц). При этом после того, как сумма дохода достигает 50 млн рублей (4,17 млн рублей в месяц), ставка НДФЛ остаётся неизменной. Это касается и тех, кто зарабатывает более 1 миллиарда рублей в год.

Законопроект предлагает новую шкалу ставок НДФЛ:

15% для доходов от 5 до 50 миллионов рублей;

18% для доходов от 50 до 100 миллионов рублей;

20% для доходов от 100 до 250 миллионов рублей;

25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей;

35% для доходов свыше 500 миллионов рублей.

Шкала будет актуальна для тех, кто получает доход в виде дивидендов.

Депутаты объяснили, что новая шкала налогообложения не увеличивает ставку НДФЛ для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год. Однако для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год, ставка будет прогрессивной.

Инициаторы поправки считают, что новая шкала НДФЛ значительно сократит число людей, платящих по повышенным ставкам. Однако из-за увеличения налогов для сверхдоходных категорий в бюджет ежегодно будет поступать дополнительно 474 миллиарда рублей.

Законопроект также предусматривает нулевую ставку НДФЛ для граждан, чей годовой доход не превышает 12 прожиточных минимумов (или среднего прожиточного минимума в месяц) для трудоспособного населения. Депутаты подчеркнули, что это предложение соответствует принципам справедливой налоговой системы и опыту развитых стран. В Новосибирской области прожиточный минимум на 2026 год составляет 18 560 рублей на душу населения.

Налог 13% будет взиматься с тех, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год.

По данным УФНС по Новосибирской области, за 2024 год доход от 1 до 5 млн рублей в регионе задекларировали 432,5 тысяч человек, от 10 до 100 млн — 4,2 тысячи, от 100 млн до 1 млрд — 290 человек. Доход свыше 1 млрд показали 34 человека. Срок представления налоговой отчетности за 2025 год физическими лицами, а также налоговыми агентами в еще не наступил.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду.