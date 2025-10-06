Инвестиции в здоровье стали заметным трендом

— В последние годы у жителей Новосибирска наблюдается заметный рост интереса к вопросам здоровья и здорового образа жизни. Это подтверждается общероссийскими трендами, согласно которым россияне стали уделять больше внимания профилактике, физической активности и регулярным медицинским обследованиям.

Рост интереса к заботе о здоровье связан с несколькими факторами.

Во-первых, пандемия COVID-19 повысила осознанность в вопросах здоровья и важности профилактики.

Во-вторых, доступность информации о медицинских услугах и здоровье через интернет и социальные сети способствует формированию новых привычек.

Также усиливается влияние маркетинга медицинских услуг, который активно продвигает идеи регулярных чекапов и превентивной медицины.

Инвестиции в здоровье действительно стали заметным трендом. Люди все чаще рассматривают расходы на медицинские услуги, спорт, правильное питание и диагностику как долгосрочные вложения в качество жизни и работоспособность. Это подтверждается ростом спроса на услуги частных клиник, лабораторные исследования и программы по профилактике заболеваний.

Например, в нашей лаборатории в Новосибирске за последние 18 месяцев спрос на анализы увеличился более чем в 7 раз: с 21 до 150 ежемесячно. При этом среднее количество тестов в одном заказе немного снизилось (с 15,2 до 13,2), что говорит о тенденции к более целенаправленным обследованиям.

Фото предоставлено пресс-службой Медтех компании Lab4U, из личных архивов Е. Гергесовой