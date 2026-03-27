«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Более 10 000 гостей из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края ежегодно приезжают на выставку за вдохновением, решениями и консультациями со специалистами компаний-поставщиков и производителей строительных и отделочных материалов, инженерных решений для дома, коттеджа, дачи.
Что покажут на выставке
В экспозиции лидеры строительного рынка: «Домология», «СК Реал», «Сибирский кедр», «Норд Хаус», «Кедр Пром», «Модуль Пар», СК «Теплый Бетон», «Акватермсервис», «Инжтех», «Водолей-Трейд», ВАНВЕНТ ПК, «Китурами», «Теплый дом», «Тепловоз», «Авитон», ТСК Прокситерм, «Литейные детали», «Огнис», «Алтайские металлоизделия», «Идеи декора», «Сибирская усадьба» и другие.
Посетители получат консультации от специалистов о готовых решениях, внедрении инженерных систем, строительных и отделочных материалах, об особенностях оборудования, оснащения и других не менее важных вопросах при строительстве и обустройстве собственного дома. Задавать вопросы важно, чтобы все получилось с первого раза и так, как вы планировали, а кто, если не производитель лучше знает свой продукт?
На выставке представлены производители и поставщики:
- строительных и отделочных материалов;
- инженерных систем;
- печей, каминов и твердотопливного оборудования;
- мебели, фурнитуры и готовых конструкций;
- услуг ландшафтного дизайна и благоустройства;
- проектирования и строительства загородных домов;
- любых смежных товаров и услуг для ИЖС.
Все, что нужно как на этапе строительства, так и при отделке и оснащении дома.
Ярмарка коттеджей
Для тех, кто мечтает о своём доме организована онлайн-ярмарка коттеджных поселков от партнера деловой программы ДомГИС: более 15 объектов («Семейный», «Рябиновый», «Смарт», «Калиновый», «Времена года», «Время Гринвич», «Морской» и другие) с интерактивными турами и консультациями по инфраструктуре в павильоне.
С помощью интерактивного тура посетители смогут детально изучить локацию, получить консультацию менеджеров по инфраструктуре, коммуникациям и ценам, а также сравнить десятки земельных участков, не выходя из зала.
Для профессионалов – прикладные кейсы: трейд-ин «квартира в обмен на дом», маркетинговые стратегии 2026, которые реально приносят лиды, и работа с личным брендом.
Одновременно с выставкой «Свой дом» на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Всероссийская выставка-ярмарка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири».
Вход — по бесплатному билету. Регистрация на svoidom-expo.ru
