«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Более 10 000 гостей из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края ежегодно приезжают на выставку за вдохновением, решениями и консультациями со специалистами компаний-поставщиков и производителей строительных и отделочных материалов, инженерных решений для дома, коттеджа, дачи.

Что покажут на выставке

В экспозиции лидеры строительного рынка: «Домология», «СК Реал», «Сибирский кедр», «Норд Хаус», «Кедр Пром», «Модуль Пар», СК «Теплый Бетон», «Акватермсервис», «Инжтех», «Водолей-Трейд», ВАНВЕНТ ПК, «Китурами», «Теплый дом», «Тепловоз», «Авитон», ТСК Прокситерм, «Литейные детали», «Огнис», «Алтайские металлоизделия», «Идеи декора», «Сибирская усадьба» и другие.

Посетители получат консультации от специалистов о готовых решениях, внедрении инженерных систем, строительных и отделочных материалах, об особенностях оборудования, оснащения и других не менее важных вопросах при строительстве и обустройстве собственного дома. Задавать вопросы важно, чтобы все получилось с первого раза и так, как вы планировали, а кто, если не производитель лучше знает свой продукт?

На выставке представлены производители и поставщики:

строительных и отделочных материалов;

инженерных систем;

печей, каминов и твердотопливного оборудования;

мебели, фурнитуры и готовых конструкций;

услуг ландшафтного дизайна и благоустройства;

проектирования и строительства загородных домов;

любых смежных товаров и услуг для ИЖС.

Все, что нужно как на этапе строительства, так и при отделке и оснащении дома.

Ярмарка коттеджей

Для тех, кто мечтает о своём доме организована онлайн-ярмарка коттеджных поселков от партнера деловой программы ДомГИС: более 15 объектов («Семейный», «Рябиновый», «Смарт», «Калиновый», «Времена года», «Время Гринвич», «Морской» и другие) с интерактивными турами и консультациями по инфраструктуре в павильоне.

С помощью интерактивного тура посетители смогут детально изучить локацию, получить консультацию менеджеров по инфраструктуре, коммуникациям и ценам, а также сравнить десятки земельных участков, не выходя из зала.

Для профессионалов – прикладные кейсы: трейд-ин «квартира в обмен на дом», маркетинговые стратегии 2026, которые реально приносят лиды, и работа с личным брендом.

Одновременно с выставкой «Свой дом» на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Всероссийская выставка-ярмарка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири».

Вход — по бесплатному билету. Регистрация на svoidom-expo.ru

Возрастное ограничение 0+