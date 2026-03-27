Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

По его словам, защита до сих пор не знает, по каким мотивам было отменено определение.

— Было две недовольные стороны: защита с апелляционной жалобой и представление прокуратуры. Мы не понимаем по каким основаниям вернули дело в апелляцию, хорошо это или плохо. Вот такой парадокс, — констатировал собеседник редакции.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

В сентябре 2025 Новосибирский областной суд изменил приговор Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей. Защита заявляла о готовности дальше оспаривать приговор.

