Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе его дело было отправлено на новое рассмотрение

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

По его словам, защита до сих пор не знает, по каким мотивам было отменено определение.

— Было две недовольные стороны: защита с апелляционной жалобой и представление прокуратуры. Мы не понимаем по каким основаниям вернули дело в апелляцию, хорошо это или плохо. Вот такой парадокс, — констатировал собеседник редакции.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

В сентябре 2025 Новосибирский областной суд изменил приговор Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей.  Защита заявляла о готовности дальше оспаривать приговор.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор. Она признана виновной в семи преступлениях и получила условный срок. 

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы
«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Автор: Артем Рязанов

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в лесном парке «Заельцовский бор» и дендрологическом парке. Об этом информирует региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение режимов особой охраны оказывал коммерческие услуги по прокату снегоходов, питбайков, эндуро-мотоциклов и квадроциклов по особо охраняемым территориям, — говорится в сообщении.

Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Бизнес Недвижимость Общество

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Общество

Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Общество

Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

Недвижимость

Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Бизнес

Почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес

Недвижимость

«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Власть Право&Порядок

Власть Общество

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Недвижимость ПроБизнес

Инвесторы, девелоперы, эксперты: Сибирский форум коммерческой недвижимости объединяет лучших

Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

