Почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес

Для предпринимателей, которые работают с государством, задержки оплаты по контрактам — одна из самых неприятных проблем. В этом году прокуратура Новосибирской области помогла бизнесу получить сотни миллионов рублей, которые задолжали госучреждения. Такие данные предоставили редакции Infopro54 в надзорном ведомстве.

— В текущем году прокурорами выявили более 60 нарушений в сфере оплаты по публичным контрактам, — сообщили в прокуратуре редакции.

После вмешательства ведомства 20 человек привлекли к ответственности, а перед предпринимателями погасили долги на сумму около 400 млн рублей.

— Полностью рассчитались с долгами государственные медицинские учреждения, которые раньше часто задерживали платежи поставщикам, — говорится в ответе на запрос.

В 2025 году благодаря прокуратуре долги перед предпринимателями погасили на сумму около 2 млрд рублей. Тогда речь шла о более чем 300 компаниях, которые дождались своих денег.

Стоит отметить, что предприниматели Новосибирской области стали чаще обращаться в облпрокуратуру по поводу своевременной оплаты исполненных контрактов и договоров. По сравнению с 2024 годом в 2025 количество обращений выросло в 4 раза — до 16. По итогам рассмотрения обращений и после принятия мер прокурорского реагирования перед предпринимателями погашены долги на сумму около 100 млн рублей.

