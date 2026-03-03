Поиск здесь...
Власть Общество

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В гуманитарную помощь также вошли видеокамеры

В феврале сотрудники Новосибирской таможни передали в территориальные органы Минобороны России оборудование, которое было изъято за нарушение таможенного законодательства в аэропорту Толмачево.

— Пассажиры пытались провезти под видом товаров для личного пользования коммерческие партии продукции, — пояснили в таможне.

По решению суда товары были конфискованы, обращены в федеральную собственность и далее переданы военным. В списке конфиската 17 видеокамер, комплектующие для систем видеонаблюдения и частотные преобразователи, а также стоматологические инструменты и расходные материалы к ним. Совокупная стоимость переданного имущества составила 465 тысяч рублей.

В списке конфиската 17 видеокамер, комплектующие для систем видеонаблюдения и частотные преобразователи

Напомним, в 2024 году таможенники передали на СВО 1800 дронов и бороскопов на 10 млн рублей. В 2023 году для нужд жителей Луганской народной республики были переданы предметы детской одежды и обувь на сумму более 2,5 млн рублей. Сибирская оперативная таможня и Алтайская таможня безвозмездно передали в социальные организации имущество на сумму 15.5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО. 

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : таможня СВО конфискат

Родная мама от Али отказалась. Когда мальчику было десять дней, его усыновили.

— В раннем детстве сын развивался, как мы считали, нормально: выражал эмоции, лепетал. После двух лет поведение стало меняться: мы заметили, что Али не смотрит в глаза, часто машет руками, в три года резко проявилась агрессия, возникла избирательность в еде, сын перестал откликаться на имя. Ему диагностировали аутизм. Мы обращались ко многим врачам, и в результате лечения состояние Али понемногу улучшается: появился указательный жест, сын учится одеваться и раздеваться, реже проявляет агрессивность. Он проходит курсы реабилитации в стационаре, занимается с логопедом, дефектологом, психологом, специалистами по сенсорной интеграции, плавает в бассейне. С трех лет ходит в коррекционную группу детского сада. Любит раскраски и конструктор, выучил цвета, фигуры, цифры, освоил алфавит. Но все еще не разговаривает, сохраняются трудности в общении с близкими и сверстниками, рассказывает мама Али Жамила Мирзаева.

Автор: Артем Рязанов

Меньше, чем планировали

По данным ГКУ НСО «ЦОДД», полученным с детекторов движения, установленных на мосту через реку Обь, в период с января по февраль 2026 года по новой переправе проехало более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. В среднем ежедневно по мосту проезжает около 20 тысяч транспортных средств.

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск впервые почти за трое суток прибыл рейс из ОАЭ с гражданами России. Самолет авиакомпании FlyDubai приземлился в аэропорту Толмачёво в 7:40 по местному времени, следует из данных онлайн-табло.

Ранее управление по связям с общественностью эмирата сообщало о возможности частичного возобновления работы аэропортов Дубая. Речь идет о Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорте Аль-Мактум. Ограничения в авиасообщении были введены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске автомастерские зимой 2025–2026 года зарегистрировали снижение числа жалоб на так называемую стремительную коррозию. Так называют появление ржавчины на элементах кузова практически нового автомобиля.

В последние несколько лет стремительная коррозия стала массовым явлением. Хозяева машин и мастера связывали это с переходом Новосибирска от песко-соляной смеси к противогололедным реагентам. На эти реагенты, которые даже в сильные морозы превращают снег в воду, жаловались не только автомобилисты. Весной прошлого года власти провели среди жителей опрос на тему реагентов. 75,8% его участников высказались против использования реагентов на дорогах. 15,5% заявили, что реагенты нужно использовать только на отдельных улицах или участках дорог (уклоны, мосты, магистрали). Мэр Новосибирска заявлял, что город собирается отказаться от «Бионорда». Реагентов на новосибирских улицах стало меньше, отмечают и водители, и пешеходы: в морозы на большинстве улиц не было слякоти, как в прошлые годы.

Автор: Юлия Данилова

Война в Иране напрямую касается и новосибирских предпринимателей, у которых есть партнеры в этой стране, а также в других странах Персидского залива. Напомним, в 2022 году поставщик электротехнической продукции ООО «Эколюкс» начал экспортировать каменноугольный кокс в Иран транзитом через Турцию. С 2022 года активно работает с Ираном АО «Новосибирскхлебопродукт». По данным Сибирского таможенного управления, в 2025 году в Саудовскую Аравию из регионов Сибири экспортировался ячмень.

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг» Елена Богданова ранее рассказывала редакции Infopro54 о том, что иранцам интересны поставки зернобобовых, растительного масла, мяса. У иранских предпринимателей есть запросы на новые разработки сибирских научных институтов.

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в Новосибирской области вводится запрет на выезд автотранспорта на лед водоемов, кроме ледовых переправ. Исключение составляют машины оперативных служб, которые выезжают для спасения людей, и суда на воздушной подушке. Это решение принято для обеспечения безопасности и предотвращения трагедий, связанных с проваливанием автомобилей под лед.

Причины запрета:

