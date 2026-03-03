Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

В феврале сотрудники Новосибирской таможни передали в территориальные органы Минобороны России оборудование, которое было изъято за нарушение таможенного законодательства в аэропорту Толмачево.

— Пассажиры пытались провезти под видом товаров для личного пользования коммерческие партии продукции, — пояснили в таможне.

По решению суда товары были конфискованы, обращены в федеральную собственность и далее переданы военным. В списке конфиската 17 видеокамер, комплектующие для систем видеонаблюдения и частотные преобразователи, а также стоматологические инструменты и расходные материалы к ним. Совокупная стоимость переданного имущества составила 465 тысяч рублей.

Напомним, в 2024 году таможенники передали на СВО 1800 дронов и бороскопов на 10 млн рублей. В 2023 году для нужд жителей Луганской народной республики были переданы предметы детской одежды и обувь на сумму более 2,5 млн рублей. Сибирская оперативная таможня и Алтайская таможня безвозмездно передали в социальные организации имущество на сумму 15.5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО.